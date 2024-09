Keylor Navas se desvinculó del PSG hace ya ochenta días y desde entonces no ha logrado fichar por ningún equipo. Lo cual llama la atención por la enorme carrera que forjó el tico, quien a sus 37 años afronta esta situación con calma pese al cierre de todos los mercados.

En los últimos días, los rumores daban por hecha su llegada al Gremio y el vicepresidente del equipo brasileño salió a desmentirlos categóricamente. Las posibilidades reales para la leyenda de Costa Rica estuvieron en Europa, pero ninguna prosperó.

Su acercamiento más conocido fue con el AC Monza, pero las negociaciones se cayeron cuando hasta el periodista Fabrizio Romano había dado por hecha su llegada a la Serie A de Italia. La parte económica truncó la operación y, de acuerdo a La Nación, Navas ni siquiera valoró una contraoferta.

El mismo medio reveló que otro equipo europeo llegó un acuerdo en el último día del mercado con el ex Real Madrid, quien no pudo juntar a tiempo toda la documentación. Sin embargo, este traspié no lo debilitó. Y ahora cuenta con un as bajo la manga que podría cambiarlo todo.

La FIFA le abre el mercado a Keylor Navas

Al ser agente libre y no haber conseguido equipo, el Artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores (RETJ) de la FIFA le permite a Keylor Navas irse a cualquier equipo que le ofrezca un contrato aun si el período de inscripciones finalizó en ese país.

“Su contrato ya venció y no ha podido encontrar trabajo. La FIFA da la posibilidad de que trabaje, pero a nivel de cada país podría haber una regulación. Ante esto, hay que analizar de dónde es la oferta”, le explicó Adolfo Hernández, agente de futbolistas en H&C Sports Company, a LN.

Navas viene de entrenar con Saprissa, protagonizando una postal que enloqueció a los Morados. (Foto: Diario Extra)

¿Keylor Navas a la MLS?

Al parecer, Navas tampoco descarta quedarse en su natal Costa Rica poniéndose a punto físicamente hasta finales de año: Saprissa, por ejemplo, le abrió las puertas de sus instalaciones. En esa ventana es cuando más activos están en la MLS, ya que la temporada 2025 iniciará en marzo, y podría sacarle provecho para ir por un último gran salario.