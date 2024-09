Thibaut Courtois es el dueño absoluto de la portería del Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo. El belga es uno de los mejores en su puesto desde hace varios años, pero en su llegada al conjunto español no la tuvo para nada fácil con la presencia de Keylor Navas.

El histórico de la Selección de Costa Rica fue el titular en el exitoso primer ciclo de Zinedine Zidane. Luego de conquistar la tercera Champions League de manera consecutiva tras finalizar la temporada 2017-2018, el francés dejó el cargo y el Madrid decidió contratar al belga para que pelee el puesto contra Keylor.

Con Santiago Solari como reemplazante del técnico francés, el ex Chelsea se adueñó de la portería. Sin embargo, con el regreso de Zidane en 2019 como entrenador Navas volvió a ser el titular. Por este motivo, Courtois decidió tener una conversación con Zizou y al poco tiempo se transformó nuevamente en el primer portero.

Cinco años después, el actual guardameta del Merengue decidió confesar un secreto de su competencia interna con Keylor Navas y que revirtió todo. Cabe resaltar que el Tico perdió su lugar y al poco tiempo se marchó al PSG a cambio de 15 millones de euros.

¿Qué dijo Courtois sobre Keylor Navas en el Real Madrid?

“Cuando llegué, noté que Keylor sentía que estaba invadiendo su espacio. Él venía de ganar tres veces la Liga de Campeones”, confesó Courtois en el documental que saldrá completo en la plataforma de Prime Video el próximo 20 de septiembre.

“Zidane habló conmigo porque sentía que no nos llevábamos bien y yo le dije que tenía la sensación de que él no me quería. Él me dijo que no, que confiaba en mí y que yo era su portero”, explicó el belga sobre la charla con el francés que cambió su panorama en el Real Madrid y que habría provocado la salida de Keylor Navas. Desde ese entonces el ex Atlético de Madrid no dejó la portería.

¿Dónde jugará Keylor Navas tras quedar como agente libre?

Tras vencer su contrato con el PSG, Keylor quedó sin club y todavía sigue sin encontrar un nuevo destino. En las últimas horas, surgieron rumores desde Brasil para que se sume a Gremio, club al que fue ofrecido y que por el momento está analizando su contratación.