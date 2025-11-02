Es fanático de Saprissa, enfrentó a Alajuelense pero se retiró antes de los 25 y ahora brilla como DJ: “Me hubiera gustado jugar con Zidane”

A comienzos de la década del 2010, cuando la Universidad de Costa Rica competía en la Primera División nacional, el nombre de Jeren Johnson era habitual en las alineaciones del equipo.

Nacido en San Sebastián en 1989, este mediocampista se caracterizaba por su potencia y porte físico. Pero además del fútbol, Johnson siempre tuvo otra gran pasión. Después de cuatro temporadas como profesional, tomó una decisión que sorprendió a muchos: colgó los botines antes de los 25 años y se lanzó de lleno a su carrera como DJ.

Hoy, a sus 35 años, Jeren es un referente de la escena musical tica, tocando en eventos privados, bodas y actividades sociales. Tiene más de 60 mil seguidores en su cuenta profesional de Instagram y asegura que ahora está en condiciones de elegir a qué eventos ir.

“Nunca he sido de estar en una oficina”

“Jugué con la UCR por cuatro temporadas y luego de eso me he dedicado por completo a la música. Nunca he sido de estar en una oficina, sinceramente”, admitió Johnson en entrevista con La Teja.

“El fútbol me dejó disciplina. Hasta para hacer una nueva mezcla, hay que practicar y ser constante. Ahora estoy produciendo música y me quiero meter más en el mundo del cine y la televisión”, añadió el DJ y productor musical.

Fanático confeso del Deportivo Saprissa, Johnson tuvo el privilegio de enfrentar tanto a los morados como a su eterno rival, Alajuelense, en su época como jugador.

Y aunque el destino terminó llevándolo por otro camino, considera que el fútbol le dejó valiosas lecciones: “Aprender a trabajar en equipo. A veces trabajo con gente que no conozco, y hay que tener paciencia y entenderlos. También me ayudó a ser más fuerte mentalmente. Me gusta competir y ganar, pero he aprendido que también se pierde, y eso a uno lo hace más humilde”.

Amistades del fútbol y un sueño con Zidane

El exjugador también atesora las amistades que cosechó en el mundo del fútbol nacional: “Pablo Gabas es un amigo del fútbol, también Esteban Ramírez, Richard Mahoney, Minor Díaz, Víctor ‘Mambo’ Núñez. Y tengo compas que aún están activos, como Kendall Waston y Joel Campbell”, reveló.

Para cerrar, Jeren reveló los nombres de los ídolos con los que soñaba compartir cancha: “De afuera me hubiera gustado jugar con Zinedine Zidane y de acá me hubiera gustado jugar con Froylán Ledezma.”

Actualmente, el ex jugador sigue ligado al fútbol y será presidente de Beatz United F.C. en la Seven Pro League, torneo que combina deporte con entretenimiento, y donde compartirá liderazgo junto al exmanudo Pablo Gabas.