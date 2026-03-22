Este sábado, Marcel Hernández fue la gran figura en la victoria del Club Sport Herediano frente a la Liga Deportiva Alajuelense. El delantero marcó los dos goles que le dieron un triunfo vital al Team para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con estos tres puntos, el equipo comandado por José Giacone pasó a Cartaginés y recuperó el liderazgo que había perdido en la jornada anterior. Después del encuentro en el Carlos Alvarado, el cubano habló sobre el partido y dejó una confesión inesperada.

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Marcel Hernández contó que había observado antes del juego que nunca le había convertido un doblete a Alajuelense, lo que justamente luego se cumplió. “Antes de venir al partido revisé y no le había anotado dos goles a Alajuelense. Es una realidad que estaba latente. Uno se propone cosas como jugador. Intenté buscar hacerle dos goles y a mí no me gusta dejar cabos sueltos”.

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Resultan por lo menos llamativas estas palabras del delantero de Heredia, ya que terminó rompiendo una racha que nunca antes había conseguido. Además, se trata de Alajuelense, equipo en el que supo jugar más de 50 partidos entre 2021 y 2022.

Sobre la vuelta al primer puesto, detalló: “No tenemos rivales por encima, estamos en el primer lugar, ahora a esperar qué hace Cartago. Tenemos que seguir haciendo de nuestra casa una fortaleza. Tenemos una deuda importante de visita. Si querés ser campeón, tenemos que ganar acá y afuera“.

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Marcel Hernández es el goleador del Clausura 2026

Con estos dos goles que le hizo a la Liga, Marcel Hernández toma mayor ventaja en la tabla de máximos goleadores. Ya son siete los que suma el delantero cubano en 13 partidos del Clausura 2026. Le sigue de cerca Ronaldo Cisneros con cinco.

Datos claves

Marcel Hernández anotó dos goles en la victoria de Herediano ante Alajuelense.

anotó dos goles en la victoria de ante Alajuelense. El delantero cubano alcanzó siete goles en 13 partidos del torneo Clausura 2026 .

en 13 partidos del torneo . Herediano recuperó el liderato de la tabla bajo la dirección de José Giacone.