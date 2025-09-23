Entre Mariano Torres y el Machillo Ramírez: Fabrizio Ronchetti sorprende a Saprissa con un guiño inesperado para Alajuelense

En una actividad llena de recuerdos y anécdotas, Fabrizio Ronchetti repasó algunos de los momentos más especiales de su carrera. Entre elogios a excompañeros y recuerdos de equipos donde dejó huella, el exdelantero uruguayo sorprendió con una respuesta que generó conversación entre los aficionados de Saprissa y Alajuelense.

Fabrizio Ronchetti no dudó con Mariano Torres y Saprissa

A través de una dinámica de preguntas rápidas organizada por FUTV, Fabrizio Ronchetti dejó varias respuestas que llamaron la atención de los aficionados. El exdelantero no dudó en señalar a Mariano Torres como el mejor jugador con el que compartió vestuario a lo largo de su carrera.

Cuando se le consultó sobre el club donde más disfrutó jugar, Ronchetti fue contundente al mencionar al Deportivo Saprissa, institución con la que vivió momentos especiales y dejó una huella en la afición morada.

Un guiño inesperado de Fabrizio Ronchetti que sorprendió al Saprissa

Sin embargo, lo que sí sorprendió fue su guiño hacia la Liga Deportiva Alajuelense. Al recordar al equipo más difícil que enfrentó, eligió a la escuadra manuda bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez.

Reconociendo la calidad y competitividad de aquel plantel rojinegro. Una respuesta inesperada que generó comentarios entre los seguidores de Saprissa y Alajuelense, reflejando el respeto que Ronchetti guarda por ambas instituciones.

Fabrizio Ronchetti – Deportivo Saprissa

El paso de Fabrizio Ronchetti por Saprissa: números y un título histórico

Fabrizio Ronchetti dejó su huella en el Deportivo Saprissa durante la temporada 2016/17, donde logró consagrarse campeón del Torneo de Apertura de Costa Rica.

Con la camiseta morada disputó 37 partidos oficiales, en los que aportó 13 goles y 2 asistencias, números que reflejan su aporte en el frente de ataque.

Más allá de las estadísticas, su paso por el club se recuerda por el protagonismo que tuvo en aquel campeonato que sumó una estrella más a la vitrina del “Monstruo Morado”.

