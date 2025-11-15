La situación en la Selección de Costa Rica no puede estar peor. La Tricolor depende de un milagro en la última jornada en la que deberá derrotar a Honduras y también necesitará que Nicaragua le robe puntos a Haití como visitante.

Aún ganando, La Sele podría quedarse sin la clasificación al Mundial 2026, ya que podría finalizar en la segunda posición y no ser uno de los mejores segundos para posicionarse en puestos de repechaje. Por eso, el clima no es para nada favorable.

Sin embargo, en México parecen pensar distinto sobre las esperanzas que tiene Miguel Herrera de lograr el boleto a la próxima Copa del Mundo. El encargado de dar el mensaje fue Javier Aguirre, colega del Piojo y amigos por esta profesión que mantienen.

El mensaje de apoyo que recibió Miguel Herrera en México y que no cae bien en Costa Rica

El actual técnico de la Selección de México, que también es muy criticado en el país azteca por sus resultados, considera que Costa Rica aún tiene esperanzas de estar en la justa mundialista que se llevará a cabo el siguiente año.

“Me da tristeza porque conozco y aprecio a Miguel. Todavía Miguel tiene ahí una velita encendida y ojalá se le dé a Miguel y al pueblo tico, que siempre han sido buenos amigos de Concacaf, esa es la verdad. Prefiero que gane uno de Concacaf a que gane uno de Asia, Oceanía, África o Europa”, dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

El Vasco asegura que también quiere que Costa Rica clasifique, ya que ha sido un país de buena amistad con la Concacaf. Hoy, la Fedefútbol tiene una gran presencia de mexicanos como el entrenador y también el director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro.

