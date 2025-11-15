Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

En México revelan lo que pocos se animan sobre el Piojo Herrera y en Costa Rica no cae bien: “Esa es la verdad”

Desde el país azteca, Miguel Herrera recibió un mensaje que lo apoya en el momento más complicado de Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
En México están con el Piojo.
© Getty ImagesEn México están con el Piojo.

La situación en la Selección de Costa Rica no puede estar peor. La Tricolor depende de un milagro en la última jornada en la que deberá derrotar a Honduras y también necesitará que Nicaragua le robe puntos a Haití como visitante.

Aún ganando, La Sele podría quedarse sin la clasificación al Mundial 2026, ya que podría finalizar en la segunda posición y no ser uno de los mejores segundos para posicionarse en puestos de repechaje. Por eso, el clima no es para nada favorable.

Sin embargo, en México parecen pensar distinto sobre las esperanzas que tiene Miguel Herrera de lograr el boleto a la próxima Copa del Mundo. El encargado de dar el mensaje fue Javier Aguirre, colega del Piojo y amigos por esta profesión que mantienen.

Hernán Medford no se guardó nada y lanzó una contundente denuncia contra La Sele y la Fedefútbol: “Se llevarán la plata”

ver también

Hernán Medford no se guardó nada y lanzó una contundente denuncia contra La Sele y la Fedefútbol: “Se llevarán la plata”

El mensaje de apoyo que recibió Miguel Herrera en México y que no cae bien en Costa Rica

El actual técnico de la Selección de México, que también es muy criticado en el país azteca por sus resultados, considera que Costa Rica aún tiene esperanzas de estar en la justa mundialista que se llevará a cabo el siguiente año.

Me da tristeza porque conozco y aprecio a Miguel. Todavía Miguel tiene ahí una velita encendida y ojalá se le dé a Miguel y al pueblo tico, que siempre han sido buenos amigos de Concacaf, esa es la verdad. Prefiero que gane uno de Concacaf a que gane uno de Asia, Oceanía, África o Europa”, dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

El Vasco asegura que también quiere que Costa Rica clasifique, ya que ha sido un país de buena amistad con la Concacaf. Hoy, la Fedefútbol tiene una gran presencia de mexicanos como el entrenador y también el director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Figura de Costa Rica se diferencia del Piojo Herrera
Costa Rica

Figura de Costa Rica se diferencia del Piojo Herrera

La sentencia que deja expuesto al Piojo Herrera en Costa Rica
Costa Rica

La sentencia que deja expuesto al Piojo Herrera en Costa Rica

Miguel Herrera no se iría solo de La Sele
Costa Rica

Miguel Herrera no se iría solo de La Sele

Toda Costa Rica se estremece con el descargo de Alonso Martínez
Costa Rica

Toda Costa Rica se estremece con el descargo de Alonso Martínez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo