Amarini Villatoro conoce la decisión final de Marcelo Pereira en Cartaginés para el Apertura 2026 en Costa Rica

Marcelo Pereira ha definido lo que va a pasar con su futuro en Costa Rica. Esto ha pasado tras eliminación de Cartaginés ante Herediano.

Ya es confirmado. El defensor hondureño Marcelo Pereira ya no forma parte del Club Sport Cartaginés. El futbolista terminó su compromiso con el equipo de Costa Rica y, tras varias pláticas, ambas partes decidieron tomar caminos diferentes.

El central catracho había llegado al equipo con la ilusión de aportar su experiencia en la defensa. Sin embargo, al finalizar su contrato actual, no se logró alcanzar un acuerdo económico o deportivo con la directiva de los “Brumosos” para firmar una extensión, informa el periodista Álvaro de la Rocha.

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Durante su tiempo en el club, Pereira mostró su profesionalismo en cada entrenamiento y partido. A pesar de su esfuerzo por ganarse un lugar fijo, el ciclo del jugador en el fútbol costarricense ha llegado a su fin, al menos por el momento con esta institución.

Tras confirmarse su salida, el futuro del defensor es todavía una incógnita. Aunque ya no pertenece al Cartaginés, el jugador tiene el deseo de seguir jugando fuera de Honduras y mantenerse como legionario en alguna otra liga extranjera.

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Por ahora, el representante del jugador analiza diversas opciones, pero no hay nada cerrado. Se sabe que existen algunas posibilidades en el horizonte, aunque por los momentos ninguna propuesta es concreta ni se ha firmado un nuevo contrato.

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Mientras espera una oferta clara, Marcelo Pereira se mantiene físicamente activo para no perder el ritmo. Su objetivo es estar listo para cualquier reto que aparezca, ya sea en Centroamérica o en otra región que busque un defensa con su perfil.

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En los próximos días se espera tener más noticias sobre el destino del hondureño. La afición de su país está pendiente de si regresará a la liga local o si logrará encontrar un nuevo equipo en el exterior para continuar su carrera profesional.