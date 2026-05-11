No es Cartaginés: Alonso Hernández se aleja de Liberia y el club menos pensado entra en la pelea por ficharlo

Un equipo que nadie tenía en el radar se sumó al interés por el talento de Joaquín Alonso Hernández, el goleador de Liberi

Una vez concretada la amarga eliminación del Torneo Clausura 2026 a manos del Deportivo Saprissa, la directiva del Municipal Liberia se ha abocado de lleno a definir la reestructuración del equipo de cara a la segunda mitad del año.

Entre las posibles salidas y llegadas, la mayor incógnita en la Ciudad Blanca gira en torno al futuro de Joaquín Alonso Hernández, la gran referencia ofensiva del equipo dirigido por José Saturnino Cardozo durante este campeonato.

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El delantero nacido en Texas desembarcó en Guanacaste en 2025 a préstamo desde el Club Sport Herediano, pero su vínculo contractual con la institución florense ya expiró. Ahora, como dueño de su ficha, debe tomar una decisión crucial: definir si extiende su estadía en la pampa o prefiere cambiar de rumbos para el próximo certamen.

El problema que aleja a Alonso Hernández de Liberia

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez reveló que existe una importante complicación en las negociaciones para que el atacante firme un nuevo contrato con los liberianos.

Anteriormente, Herediano se hacía cargo de una parte del salario de Hernández, pero al haber finalizado ese vínculo, esto ya no será posible. Ante este escenario, los Coyotes le propusieron una reducción de lo que gana actualmente, algo que no le habría gustado al delantero.

Joaquín Alonso Hernández despierta un fuerte interés en el mercado de fichajes (Instagram).

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En medio de este ida y vuelta, no puede ignorarse el fuerte interés del Club Sport Cartaginés. El conjunto de la Vieja Metrópoli, también recientemente eliminado en las semifinales, le acercó al goleador una oferta muy tentadora para intentar seducirlo.

La oferta menos esperada

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una disputa entre clubes de Primera División, un equipo que nadie tenía en el radar se sumó al interés por el talento de Alonso Hernández: el Inter San Carlos. El conjunto norteño es actualmente uno de los grandes candidatos de la Liga de Ascenso para ocupar la plaza que dejó vacante Guadalupe FC tras su descenso.

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“Alonso tiene ofertas: lo de Cartaginés, la renovación con Liberia y apareció incluso Inter San Carlos en caso de subir. Lo va a definir pronto porque Liberia necesita definir salidas”, informó Kevin Jiménez. Los próximos días serán claves para que el goleador decida cuál camiseta defenderá en el Apertura 2026.

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En síntesis