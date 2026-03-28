Ganó 6 títulos con Saprissa, brilló en La Sele y terminó donde nadie imaginaba por sus negocios: “Hablamos de política”

David Ramírez irrumpió con muchísima fuerza en el primer equipo del Deportivo Saprissa allá por el año 2013. Con su atrevimiento y olfato goleador, el atacante que debutó bajo las órdenes de Rónald González se convirtió rápidamente en la gran joya del Monstruo.

Ese nivel le abrió las puertas de Europa muy joven, y tras su regreso acumuló un impresionante palmarés de 6 títulos de campeonato nacional con la camiseta morada, además de dejar su huella en la Selección de Costa Rica.

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La caída de David Ramírez

Lamentablemente, la proyección estelar del “Princeso” chocó de frente contra un cruel calvario de lesiones, especialmente problemas de rodilla, que truncaron sus mejores años competitivos.

Las lesiones no respetaron a David Ramírez (Saprissa).

Tras varios intentos por relanzar su carrera en el ámbito local y un turbulento paso final por Santa Ana, club del que salió por diferencias con el cuerpo técnico, David decidió, con apenas 32 años, dar un paso al costado definitivo.

Una nueva vida lejos de las canchas

Tras colgar los botines, el foco de David Ramírez ya no está más en el fútbol. El ex delantero ha encontrado una nueva pasión en el mundo de los negocios, y recientemente se dejó ver en las redes sociales con una actualización sobre el rumbo que ha tomado su vida.

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A través de su cuenta de Instagram, el ex Saprissa compartió un video hablando de su emprendimiento principal: De La Vid. Este proyecto, ubicado en el corazón gastronómico de Barrio Escalante, ha evolucionado para convertirse en un elegante “Restaurante Fusión Mediterránea y Bar de Champagne”.

“Mi vida fue el fútbol desde los 10 años. Cumplí el sueño de aquel niño que quería jugar en Europa, con la Selección y en primera división. Luego vienen las lesiones y es donde entiendo que una época se termina y arranca otra desde cero“, relata David en un video donde se le ve servir una copa de vino tras descorcharlo.

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“Actualmente me encantan los negocios, ayudo a personas en inversiones y tengo De La Vid en Barrio Escalante. Aquí se viene a disfrutar de un buenvino, de una buena copa, a compartir con las personas y a conectar. Hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de cosas importantes en la vida. Y es donde entiendo que la vida no se trata del pasado, sino de con quién compartimos el presente“, reflexiona el ex futbolista.

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A sus 32 años, David Ramírez parece haber encontrado la paz y la felicidad en la barra de su propio negocio, lejos de los estadios pero más cerca que nunca de la gente.

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En síntesis

–A sus 32 años, y tras un calvario de lesiones que frenó su proyección europea y en Selección, Ramírez confirma que su etapa en las canchas terminó para arrancar de cero en el mundo empresarial.

–Su presente es “De La Vid”, un restaurante de fusión mediterránea y bar de champagne.

–Lejos del ruido de los estadios, Ramírez busca que su local sea un punto de conexión humana donde se hable de temas profundos.

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