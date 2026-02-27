La Federación Costarricense de Fútbol entra en la recta final para oficializar la llegada de Fernando Batista como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica.

¿Cuándo será anunciado el Bocha Batista en Costa Rica?

Tras varias semanas de entrevistas y negociaciones, todo apunta a que el técnico argentino será presentado a inicios de la próxima semana, marcando el inicio de un nuevo ciclo en la Tricolor con la mirada puesta en el proceso rumbo al 2030.

Múltiples fuentes confirmaron que la presentación formal está calendarizada entre lunes y martes, una vez que el Comité Ejecutivo de la Federación de Costa Rica termine de afinar los últimos detalles contractuales. De hecho, este sábado a las 9 a. m. los federativos sostendrán una reunión extraordinaria, de manera virtual, donde el contrato de Batista será el tema central en la agenda. La intención es dejar todo cerrado antes de su arribo al país.

Desde el entorno del entrenador también transmiten optimismo. Carlos Mac Allister, cercano a Batista y colaborador en el proceso, confirmó que las conversaciones están avanzadas. “Como confirmó la Federación de Costa Rica, estamos conversando con ellos para acordar el contrato de Fernando. Él está encantado con la posibilidad de ser el entrenador de una selección tan importante”, aseguró. El mensaje deja entrever que el acuerdo está prácticamente encaminado.

Bocha Batista se acerca a Costa Rica.

Una vez firme el vínculo, el argentino viajará a Costa Rica para asumir oficialmente el cargo y comenzar a trabajar de inmediato. No tendrá demasiado margen de adaptación, ya que su primer desafío llegará en cuestión de semanas. La Selección Nacional disputará dos partidos amistosos en marzo como parte de la fecha FIFA.

¿Cuándo debutará el Bocha Batista como DT de Costa Rica?

El debut de Batista en el banquillo tico será el 27 de marzo frente a Jordania, y cuatro días después enfrentará a la República Islámica de Irán. Ambos encuentros se jugarán en Amán, capital jordana. Se trata de rivales exigentes, ambos clasificados al Mundial 2026, lo que convertirá estas pruebas en un termómetro inmediato para el nuevo cuerpo técnico.

Será la primera vez que Costa Rica se mida ante Jordania y la tercera ocasión frente a Irán. Así, la era Fernando Batista arrancará en territorio asiático, con compromisos de alta exigencia que servirán para comenzar a delinear la identidad del equipo.

