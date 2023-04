Alajuelense igualó sin goles ante Municipal Grecia y puso en riesgo su segunda puesto en el Clausura 2023 de la Liga Promérica. Si Cartaginés logra vencer hoy a Herediano, marginarán al club Manudo a la tercera posición. Andrés Carevic fue muy criticado por esta resultado.

El entrenador habló en conferencia de prensa y se mostró molesto por la actitud de algunos aficionados en estos últimos días. El DT los acusó de que complicar el ánimo de los jugadores cuando se acercan instancias muy importantes. Además, aseguró que viene siendo algo recurrente cuando llegan a estos momentos en las temporadas.

“Tenemos el apoyo de la directiva, entiendo las molestias de la afición, pero somos el segundo lugar del campeonato. No sé si quieren desestabilizar al equipo como pasa en estas instancias, como siempre. Nos preparemos para la siguiente fase para dar lo mejor de nosotros”, declaró el técnico argentino.

Y agregó: “Lo que pasa, lo digo en una cuestión, a veces mucha gente, opiniones, valoran resultados, y es que hace que el equipo hace todo mal, o juega mal, o no consigue resultados, situaciones que pasan, ya me ha pasado anteriormente, íbamos de lideres, pero pasaron cuestiones en estas instancias. Nosotros no estamos del todo mal, trataremos de ser contundentes con el resultado”.

Para finalizar, hizo una autocrítica sobre lo que le viene pasando a Alajuelense: “La contundencia es un porcentaje importante de no poder liquidar los resultados, hemos sido superiores, pero no lo hemos podido reflejar, estamos ocupados por la contundencia, hemos mejorado en la defensiva, estamos más sólidos, nos hacen menos goles, tenemos que ser más contundentes, y somos conscientes sobre esa parte. Ojalá se nos abra el marco en Playoffs”.