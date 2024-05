Navas anunció su despedida del PSG a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al club, a la afición y a la ciudad de París. Tras una larga etapa como parisino, ha llegado el momento de decir adiós. Por ende, desde Fútbol Centroamérica repasaremos el valor actual del costarricense según los datos de Transfermarkt.

Recordemos que Keylor Navas llegó al PSG en 2019 procedente del Real Madrid, y desde entonces se convirtió en una pieza clave del equipo. Durante su paso por el club parisino, Navas conquistó nueve títulos: tres Ligue 1, dos Copas de Francia, tres Supercopas de Francia y una Copa de la Liga.

¿Cuál es el valor actual de Keylor Navas según Transfermarkt?

Según los registros oficiales de Transfermarkt, Keylor Navas actualmente tiene un valor de 2 millones de euros, tras anunciar su despedida del PSG. De mantenerse en Europa y siendo titular, este monto podría variar de manera positiva, de lo contrario, no serían las mejores noticias para el costarricense, aunque ya esté en la etapa final de su carrera.

Keylor Navas con PSG

El mensaje de Keylor Navas para despedirse del PSG

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, expresó Keylor Navas a través de sus redes sociales.

Keylor Navas no solo destacó por su talento bajo los tres palos, sino también por su intachable profesionalismo, humildad y liderazgo. Siempre se entregó al máximo en cada partido, ganándose el respeto de sus compañeros, entrenadores y la afición.