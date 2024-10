El presente de Alajuelense es inmejorable. La mano de Alexandre Guimaraes se sintió y el equipo dio un notorio salto de calidad en este semestre, llegando a veintiún partidos sin conocer la derrota con el reciente empate 0-0 ante Santos, rival al cual venció 5-4 en los penales para clasificar a la final del Torneo de Copa.

Uno de sus mayores aciertos fue darle lugar a Diego Campos, a quien potenció y convirtió en la gran figura de la Liga: “Entendió el mensaje. Estuvimos hablando con él desde que llegamos acá, pero ahora con más tiempo de pretemporada también pudimos profundizar en otras cosas”, explicó el técnico en agosto.

Y la respuesta del ex Degerfors fue inmediata, erigiéndose como el máximo artillero de LDA: llegó a 13 goles y 2 asistencias en 20 encuentros contando todas las competiciones. Aunque con una particularidad poco conocida detrás de cada uno de ellos que llena de orgullo a la afición Rojinegra.

Diego Campos y un homenaje especial a Bryan Ruiz

Tal como destacó la cuenta Erudición Manuda, cada una de las veces que infló la red con Alajuelense, Diego Campos celebró como lo hacía Bryan Ruiz durante —y luego de— su histórico paso por el Twente de Países Bajos, rindiéndole un homenaje más que sentido al ídolo de su infancia.

(Fotos: Straffon Images y AFP)

Pese a haberse formado prácticamente en la acera de enfrente, llegando hasta el segundo equipo de Saprissa, el máximo referente del volante ofensivo es el actual ayudante de campo de Guimaraes, con quien comparte a diario.

“No me puedo comparar con nadie, jamás lo haría, todos somos diferentes, pero me encanta el fútbol de Bryan Ruiz. Me parece que es uno de los mejores jugadores del país”, le había dicho a ESPN tiempo atrás, antes de entrar en el radar de la Selección de Costa Rica.

¿Qué dijo Guimaraes sobre el buen momento de Diego Campos?

El timonel de la Liga se mostró feliz por el rendimiento de Campos. “Él ha entendido lo que le pedimos: los recorridos en la cancha, los espacios y cómo encontrar situaciones cómodas y efectivas para anotar. Como dijo mi amigo César Méndez: ‘Diego es un tremendo volantero, tiene gol y me encanta’“.

“Debe seguir por esa senda y tarde o temprano tendrá su recompensa, estoy seguro”, aseguró Guimaraes sobre su no convocatoria a La Sele para la fecha FIFA.