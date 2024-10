Bryan Ruiz se volvió tendencia en redes sociales luego de recibir la noticia vinculada al deporte que no quería escuchar.

Bryan Ruiz recibe desde Europa la noticia que no quería escuchar

Bryan Ruiz se volvió tendencia en redes sociales luego de recibir la noticia vinculada al deporte que no quería escuchar. La conmoción fue generalizada entre los aficionados, especialmente aquellos que, como él, han seguido con admiración la carrera de uno de los más grandes ídolos del deporte.

En las últimas horas, se confirmó el retiro de Rafael Nadal, una noticia que dejó a muchos desolados, incluidos a ídolos del fútbol como el caso de Bryan Ruiz. El tenista español anunció su decisión a través de sus redes sociales, marcando el fin de una era para el deporte.

A lo largo de los años le dedicó distintos mensajes en redes sociales al tenista español. En 2019, por ejemplo, había compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales donde reconoció su grandeza, escribiendo: “Que grande sos Roger! Mis respetos a 2 grandes del deporte, Nadal y Federer. Ojalá fueran eternos!!!”.

Apenas se confirmó el retiro de Nadal, Bryan Ruiz publicó un video en Instagram del tenista con el siguiente mensaje: “Gracias por tanto dentro y fuera de la cancha”. Es importante mencionar que en el 2022 también se retiró Federer, el otro tenista al que Bryan Ruiz le tenía un gran aprecio por lo hecho dentro del campo de juego.

El posteo de Bryan Ruiz en 2019.

Nadal anunció su retiro del ténis

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión”, comentó en sus redes sociales Rafael Nadal. Y agregó: “En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”.

“Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo porque una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 20024″, cerró el tenista español.