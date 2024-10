Luego de se conociera que Diego Campos no estaba entre los citados de Costa Rica, Claudio Vivas explicó la ausencia del delantero.

Cuando salió la lista de convocados de la Selección de Costa Rica, una ausencia que generó muchas repercusiones es la de Diego Campos. El delantero de Alajuelense vive un momento único en su carrera, pero no fue tenido en cuenta por Claudio Vivas.

El atacante de 29 años lleva 13 goles anotados en 17 partidos con la Liga en lo que va de esta temporada, contando Apertura 2024, Copa de Costa Rica y Copa Centroamericana. Números que lo ponen entre los mejores jugadores de la liga local.

Sobre esto, Josúe Quesada le consultó al entrenador de La Sele. El estratega argentino fue directo sobre los motivos que llevaron a no convocar a Campos, sumado a que reveló que charló con el delantero para explicarle los motivos de su ausencia.

¿Por qué Claudio Vivas no convocó a Diego Campos?

Claudio Vivas explicó: “Hablé con Diego Campos, le expliqué por qué no lo convoqué. No me gusta traer jugadores para amontonar en posiciones. Tengo Kenneth Vargas, Zamora, Andy Rojas, Madrigal, Campbell, Alcocer, Alonso Martínez y Ugarte”.

Josúe Quesada le consultó también por la presencia de Brandon Aguilera y el DT primero dejó en claro su postura: “Acá no se trata de que te guste a vos, sino de que me guste a mí y lo que necesito para estos dos partidos”.

Tras esto, explicó por qué lo llama: “Creo que Brandon Aguilera tiene argumentos para poder pelear el puesto. Zamora me preocupa que no tenga la continuidad que merece o debería tener, pero creo que es un jugador joven e importante”.