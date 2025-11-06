Es tendencia:
Costa Rica

Duro revés para Manfred Ugalde: la figura de Costa Rica recibe una mala noticia a días de la definición de las Eliminatorias Concacaf

A pocos días de los partidos ante Honduras y Haití, Manfred Ugalde recibe una mala noticia que podría afectarlo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Manfred Ugalde recibe una mala noticia. (Foto: Instagram)
A pocos días de que la Selección de Costa Rica se juegue su futuro en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, una noticia inesperada golpeó a una de sus principales figuras: Manfred Ugalde.

El delantero del Spartak de Moscú, que atraviesa un gran momento y se perfila como pieza clave para los duelos decisivos ante Haití y Honduras, recibió un duro revés en lo individual tras conocerse el fallo de la Concacaf a los premios anuales al mérito futbolístico.

¿Cuál es la mala noticia que recibió Manfred Ugalde?

Ugalde, quien había sido nominado en la categoría de Mejor Jugador del Año de la Concacaf 2025, finalmente no logró quedarse con el galardón. La Confederación anunció este jueves que el ganador fue Jonathan David, delantero canadiense del Lille de Francia, quien firmó una temporada sobresaliente tanto a nivel de clubes como de selección.

“Jonathan David fue nombrado Jugador del Año, convirtiéndose en el segundo canadiense en recibir este honor después de Alphonso Davies en 2021 y 2022”, comunicó oficialmente la Concacaf.

Jonathan David fue elegido el mejor jugador de Concacaf. (Foto: Concacaf)

El atacante de 25 años se convirtió en el máximo goleador histórico de Canadá, alcanzando 36 goles en 67 partidos internacionales. Solo en 2025, registró cuatro goles y tres asistencias en ocho encuentros, consolidándose como una de las grandes figuras de la región.

Aunque la distinción quedó en manos del canadiense, la nominación de Ugalde fue considerada un reconocimiento importante a su crecimiento y rendimiento en Europa. El costarricense ha sido una de las revelaciones del fútbol ruso, con cuatro goles en 14 partidos esta temporada, además de su impacto constante en el juego ofensivo de su equipo.

Para Costa Rica, el objetivo inmediato es claro: ganar los dos compromisos que definirán su destino rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Ugalde, junto a Joel Campbell, Celso Borges y Alonso Martínez, será una de las cartas principales del técnico Miguel Herrera para buscar el boleto directo.

