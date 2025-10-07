Dirigió a Costa Rica, se fue en medio de un escándalo y ahora apoya a Honduras: “Le deseo lo mejor”

El clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras promete ser uno de los partidos más intensos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. La Tricolor, dirigida por Miguel Herrera, se juega gran parte de su futuro tras los empates ante Nicaragua y Haití, mientras que los catrachos buscarán imponer su localía en San Pedro Sula para tomar ventaja en la tabla.

En medio de la expectativa por este duelo histórico, surgió una voz conocida para ambos países: Luis Fernando Suárez, quien dirigió tanto a la Selección de Honduras como a la de Costa Rica, rompió el silencio y sorprendió con su mensaje de apoyo.

El técnico colombiano, recordado en Honduras por haberlos llevado al Mundial de Brasil 2014, y en Costa Rica por su polémico paso y posterior salida en 2023, confesó que su corazón futbolístico sigue agradecido con el pueblo hondureño.

¿Qué dijo Luis Fernando Suárez sobre el cruce entre Honduras y Costa Rica?

“A Reinaldo le voy a escribir antes del partido para que sienta mi energía. Al país (Honduras), muchas gracias. Si hoy soy alguien en el fútbol internacional es por lo que hice en Honduras”, expresó Luis Fernando Suárez, en entrevista con medios hondureños.

Luis Fernando Suárez no se fue bien de Costa Rica. (Foto: La Nación)

Además, el exseleccionador agregó con emoción: “Viví cosas muy lindas ahí. Me siento orgulloso de haber vivido en un país tan hermoso y solo les deseo lo mejor en lo futbolístico y en todo sentido”.

Pese a su vínculo con Costa Rica, Suárez no ocultó su afecto por el país catracho, lo que generó comentarios divididos entre los aficionados ticos. Aun así, el estratega analizó el partido con respeto y resaltó la carga emocional que rodea este tipo de enfrentamientos.

“Si Costa Rica es más fuerte mentalmente, sabe llegar y armar el juego, tendrá la posibilidad de ganar. O si Honduras domina el juego en la parte mental. Será un partido tremendo. Son partidos llenos de estrés, muy especiales. Hay pensamientos buenos, pensamientos malos, saber que tienen que vivir con ellos, es especial”, concluyó el DT.