Jafet Soto en jaque: qué necesita Herediano para no quedarse afuera de las semifinales del Apertura 2025

Herediano no tiene un camino sencillo para clasificarse a las semifinales del Apertura 2025. Entérate de todo el panorama rojiamarillo.

Por Marcial Martínez

El Herediano de Jafet Soto atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2025, donde necesita una remontada casi perfecta para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a las semifinales.

Con apenas 13 puntos en 13 jornadas, el conjunto florense ocupa la séptima posición de la tabla y se encuentra lejos de su nivel habitual

A falta de solo cinco partidos, Herediano está a 11 puntos del líder Alajuelense y a una diferencia considerable respecto a sus principales rivales directos: Saprissa, Municipal Liberia y sobre todo Cartaginés.

¿Qué necesita Jafet Soto y Herediano para clasificar a semifinales?

El panorama para Herediano es sumamente complicado, ya que el equipo no depende únicamente de sí mismo para clasificar a las semifinales del Apertura 2025.

Los florenses están obligados a ganar los 15 puntos restantes en disputa para alcanzar los 28 puntos y esperar que Cartaginés pierda más de la mitad de los puntos que restan.

Así marcha Herediano en el Apertura 2025

Si Herediano logra alcanzar los 28 puntos, todavía dependerá de otros resultados para soñar con la clasificación. En especial, deberá esperar que el Cartaginés no sume más de nueve puntos de los 18 que le quedan por disputar.

Un partido clave para Herediano en el Apertura 2025

El próximo sábado será un duelo decisivo para Herediano, que recibirá al Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara a las 8:00 p. m.

Un triunfo de los rojiamarillos les permitiría mantener viva la esperanza de clasificar, alcanzando las 16 unidades, mientras que una derrota frente a los brumosos sería prácticamente su eliminación del torneo, al quedar a 10 puntos de distancia con solo cuatro fechas por disputarse.

¿Cuáles partidos le quedan a Herediano en el Apertura 2025?

Estos son los próximos compromisos del Sport Herediano en el cierre del Torneo Apertura 2025, donde buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantener viva la ilusión de clasificar.

Herediano vs. Cartaginés

Sporting vs. Herediano

Saprissa vs. Herediano

Herediano vs. San Carlos

Pérez Zeledón vs. Herediano

