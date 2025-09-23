Kendall Waston no se guarda nada sobre su regreso a La Sele y manda el mensaje que le pone presión al Piojo Herrera

Kendall Waston dejó abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica, justo en un momento en el que se discute el retorno de futbolistas con amplia trayectoria al combinado nacional.

Tomando en cuenta que Miguel Herrera llega con mucha presión a los próximos encuentros de Eliminatorias en donde esa nueva convocatoria estaría con presencia de jugadores con experiencia que no estuvieron en llamados anteriores bajo las órdenes del mexicano.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre su regreso a La Sele?

Tras anotar doblete en la victoria de su equipo 3-0 frente a Saprissa, Kendall Waston expresó su gratitud y orgullo al ser considerado nuevamente en el entorno de la Selección Nacional.

“Bendito sea Dios pude marcar para ayudar y halagado cuando el nombre de uno está ahí, para mi siempre va a ser un privilegio y un honor vestir la camiseta de la Selección Nacional, vamos a ver qué pasa”, comentó Waston tras el triunfo ante Saprissa (3-0).

¿Cuándo fue el último partido de Kendall Waston con la Selección de Costa Rica?

El último partido de Kendall Waston con la Selección de Costa Rica se dio el 1 de diciembre de 2022, en la fase de grupos del Mundial de Qatar, cuando la Tricolor enfrentó a Alemania.

Aquella noche histórica en el estadio Al Bayt, el defensor jugó como titular y formó parte de un compromiso que terminó 4-2 a favor de los europeos, pero que quedó marcado porque por varios minutos Costa Rica estuvo clasificando a octavos de final.

Kendall Waston con la Selección de Costa Rica

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica por Eliminatorias?

La Selección de Costa Rica volverá a la acción en las Eliminatorias rumbo al Mundial el próximo 9 de octubre, cuando le toque visitar a Honduras en un compromiso directo y decisivo dentro de la fase final.

Posteriormente, el combinado nacional regresará a casa para recibir a Nicaragua el 13 de octubre, en un partido en el que buscará aprovechar la localía para sumar puntos claves. La Tricolor sabe que cada encuentro es determinante para acercarse al objetivo de asegurar un cupo en la próxima Copa del Mundo.