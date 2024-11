"Desagradable": Jefferson Brenes afronta una fuerte denuncia que puede salpicar a Saprissa.

Jefferson Brenes es una de las figuras de Saprissa. Lo ha sido durante todo el semestre pero especialmente desde que asumió José Giacone.

El mediocampista de 27 años se ha transformado en uno de los dueños del equipo, el que más y mejor lo hace jugar. Sin embargo eso no lo ha dejado fuera de las polémicas.

La primera fue cuando criticó ante los micrófonos la actitud de algunos de sus compañeros de Saprissa ante una derrota y ahora fue denunciado por un famoso medio de comunicación por haber atacado a una periodista.

La fuerte denuncia contra Jefferson Brenes que ensucia al Saprissa

La acusación al futbolista morado salió desde La Teja. En la pluma de Felipe Arrieta, el director del diario, se contó una historia que sucedió luego de que Jefferson Brenes renovó contrato con Saprissa.

“Resulta que una de las periodistas de La Teja tuvo una desagradable experiencia con Jefferson Brenes”, empezó Arrieta con su relato. “Ante la renovación del jugador, que fue anunciada con una linda carta escrita por su hija, quisimos hacer una nota humana, bonita, como muchas otras que hemos hecho, por lo que llamamos a la esposa del jugador para que nos contara detalles de esa cartita de la niña”, detalló el director del medio.

Jefferson Brenes viene siendo figura en Saprissa pero no le escapa a las polémicas. (Saprissa).

“Pues nos llevamos la desagradable sorpresa de quien contestó fue el jugador y de una empezó a tirar una lista de insultos, lo más bonito (y de paso tonto) que nos dijo, fue que en La Teja los periodistas son liguistas, se puso al nivel de los aficionados”, lo denunció el periodista.

La prensa se plantó contra Jefferson Brenes

“En La Teja tenemos una línea editorial crítica, no buscamos ser amiguitos de los jugadores para que luego nos den entrevistas, no vamos a tapar cuando juegan mal para que no se enojen”, aseveró Arrieta y fue más allá: “Cuando toca tirarlos para arriba lo hacemos, y su jefe, don Juan Carlos Rojas, lo tiene clarísimo, hasta portadas de La Teja tiene enmarcadas en la casa”.

“Reto a Jefferson Brenes a que busque una sola nota en la que se le falte el respeto o ataquemos de forma personal a un jugador, no la va a encontrar porque nunca la haremos, lo que sí hacemos es analizar el rendimiento de los equipos y jugadores, cuestionamos cuando se equivocan”, concluyó La Teja su grave denuncia contra Brenes.