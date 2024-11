El ex Saprissa vive una pesadilla en el Viejo Continente.

Dar el salto a Europa es un sueño para muchos futbolistas de Costa Rica, deseosos de crecer táctica, física y futbolísticamente, además de cobrar un buen salario. Sin embargo, la realidad que se vive en otros países puede convertir este anhelo en una verdadera pesadilla.

Ese es el caso, por ejemplo, de Álvaro Zamora, quien, pese al difícil momento que vive en el Aris de Grecia, fue convocado a la Sele para afrontar la serie contra Panamá por el boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.

El ex Saprissa, club con el que conquistó los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023, apenas jugó ocho partidos este semestre con el equipo de Tesalónica en todos los frentes, que se traducen en 197 minutos, cero goles y cero asistencias.

¿Qué dijo Álvaro Zamora sobre su presente en el Aris FC?

En su llegada al país, Álvaro Zamora volvió a sincerarse ante la prensa: “Estoy viviendo una situación frustrante, más no estoy frustrado. Mentalmente he mejorado muchísimo desde que llegué”, explicó.

ver también Claudio Vivas bajo fuego: la noticia que enfurece a Costa Rica en la previa del duelo con Panamá

“Han pasado cosas que no dependen de mí. Y cuando no hay nada bueno que decir, mejor me quedo callado”, sentenció el extremo de 22 años, quien tiempo atrás también había manifestado, sin entrar en detalles, lo cuesta arriba que era su experiencia en el Aris.

Publicidad

Publicidad

Recordemos que otros ticos también tuvieron un paso poco feliz por el conjunto griego: Ronald Matarrita se fue en malos términos, peleado con el DT de turno y con poco rodaje; mientras que Jewison Bennette, ex Herediano, atravesó un proceso similar.

“Cuando llegué, jugué de titular dos partidos y después de eso tenían que pagarme el salario, la casa y el carro, yo me quejé con el Sunderland y a ellos les molestó eso, entonces me comenzaron a apartar y me dejaron fuera de lista”, reveló.

Publicidad

Álvaro Zamora celebra uno de los cuatro goles que marcó desde su llegada al Aris en 2023. (Foto: Instagram)

Publicidad

Álvaro Zamora quiere la revancha contra Panamá

En la anterior edición de la Nations League, Panamá eliminó a Costa Rica en esta misma instancia con un aplastante global de 6-1. Y Zamora, quien disputó ambos partidos, quiere sacarse la espina que le quedó desde entonces.

Publicidad

“Sé que lo vamos a hacer bien, estamos muchísimo mejor que hace muchos meses. Tuvimos Copa América, hexagonales, partidos contra el campeón del mundo, han sido buenos retos para prepararnos como equipo para enfrentar este tipo de encuentros”, sentenció.