Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Repechaje FIFA al Mundial 2026: cuándo, cómo y dónde se juega y qué selecciones ya están clasificadas

Se definen los clasificados al Mundial 2026 y también los que jugarán el Repechaje FIFA. Aquí, todo lo que hay que saber.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
El repechaje FIFA al Mundial 2026 contará con dos selecciones de Concacaf.
El repechaje FIFA al Mundial 2026 contará con dos selecciones de Concacaf.

Llegó la hora de la definición. Este martes 18 de noviembre, Concacaf vive su última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Del Grupo A siguen con vida Surinam y Panamá; en el B, Curazao y Jamaica; y en el C, Honduras, Haití y Costa Rica.

De allí saldrán los tres clasificados directos de la región -sumados a los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México- y, además, los dos mejores segundos que obtendrán boleto al repechaje intercontinental de la FIFA, el mini torneo que repartirá las dos últimas plazas para la Copa del Mundo de 48 selecciones.

Todos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

ver también

Todos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

¿Qué es el repechaje FIFA al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental (oficialmente “FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament”) es un mini torneo de seis selecciones que definirá los dos últimos cupos al Mundial 2026.

Participan:

  • 2 selecciones de Concacaf
  • 1 de AFC (Asia).
  • 1 de CAF (África).
  • 1 de Conmebol (Sudamérica).
  • 1 de OFC (Oceanía).

¿Cuándo se juega el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje FIFA se disputará en la ventana internacional del 23 al 31 de marzo de 2026. Dentro de ese rango se programarán:

  • Dos semifinales (entre las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA).
  • Dos “finales” de repechaje, donde ya esperan las dos selecciones mejor rankeadas del torneo.
  • Los ganadores de cada final se quedarán con los dos pasajes al Mundial 2026.
Publicidad
Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los grupos A, B y C para la última fecha

ver también

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los grupos A, B y C para la última fecha

¿Dónde se juega el repechaje intercontinental?

El escenario elegido es México. Allí se disputarían los cuatro partidos en dos estadios mundialistas:

  • Estadio BBVA, en Monterrey.
  • Estadio Akron, en Guadalajara.
    Cada sede albergará dos encuentros del mini torneo (semifinal y final de una de las llaves).
Publicidad

¿Cómo se juega: formato y llaves del repechaje FIFA?

  • Total de equipos: 6.
  • Las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking entran directamente a la instancia de “finales”.
  • Las otras cuatro disputan primero las semifinales.
    Estructura del mini torneo
  • Semifinal 1: Equipo no cabeza de serie 1 vs. Equipo no cabeza de serie 2.
  • Semifinal 2: Equipo no cabeza de serie 3 vs. Equipo no cabeza de serie 4.
  • Final 1: Ganador de la Semifinal 1 vs. Cabeza de serie A.
  • Final 2: Ganador de la Semifinal 2 vs. Cabeza de serie B.
    Los mano a mano son a un solo partido. Si hay empate tras los 90 minutos, se juega prórroga (30 minutos) y, de persistir la igualdad, penales para definir al clasificado.

Los ganadores de cada final se convierten en las últimas dos selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Publicidad

¿Qué selecciones ya están clasificadas al repechaje del Mundial 2026?

A la espera de que se cierren todas las Eliminatorias, ya hay tres selecciones con lugar asegurado en el Play-Off Tournament:

  • Bolivia (Conmebol)
  • Nueva Caledonia (OFC)
  • República Democrática del Congo (CAF)
    Faltan por definirse tres cupos:
  • 1 de Asia (AFC): saldrá del duelo entre Irak y Emiratos Árabes Unidos, que juegan un playoff regional por el lugar en el repechaje intercontinental.
  • 2 de Concacaf: serán los dos mejores segundos de la fase final de tres grupos.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"El verdadero tico...": Kendall Waston enciende la indignación de Costa Rica
Costa Rica

"El verdadero tico...": Kendall Waston enciende la indignación de Costa Rica

Concacaf golpea al Piojo Herrera: la sentencia que hunde al DT en plena crisis de Costa Rica
Costa Rica

Concacaf golpea al Piojo Herrera: la sentencia que hunde al DT en plena crisis de Costa Rica

¿Qué pasa si Surinam gana, empata o pierde ante Guatemala en la última fecha de las Eliminatorias?
Concacaf

¿Qué pasa si Surinam gana, empata o pierde ante Guatemala en la última fecha de las Eliminatorias?

“Dramático”: la notificación de Concacaf que amenaza a Costa Rica y Honduras
Concacaf

“Dramático”: la notificación de Concacaf que amenaza a Costa Rica y Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo