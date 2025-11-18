Repechaje FIFA al Mundial 2026: cuándo, cómo y dónde se juega y qué selecciones ya están clasificadas

Llegó la hora de la definición. Este martes 18 de noviembre, Concacaf vive su última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Del Grupo A siguen con vida Surinam y Panamá; en el B, Curazao y Jamaica; y en el C, Honduras, Haití y Costa Rica.

De allí saldrán los tres clasificados directos de la región -sumados a los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México- y, además, los dos mejores segundos que obtendrán boleto al repechaje intercontinental de la FIFA, el mini torneo que repartirá las dos últimas plazas para la Copa del Mundo de 48 selecciones.

¿Qué es el repechaje FIFA al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental (oficialmente “FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament”) es un mini torneo de seis selecciones que definirá los dos últimos cupos al Mundial 2026.

Participan:

2 selecciones de Concacaf

1 de AFC (Asia).

1 de CAF (África).

1 de Conmebol (Sudamérica).

1 de OFC (Oceanía).

¿Cuándo se juega el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje FIFA se disputará en la ventana internacional del 23 al 31 de marzo de 2026. Dentro de ese rango se programarán:

Dos semifinales (entre las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA).

Dos “finales” de repechaje, donde ya esperan las dos selecciones mejor rankeadas del torneo.

Los ganadores de cada final se quedarán con los dos pasajes al Mundial 2026.

¿Dónde se juega el repechaje intercontinental?

El escenario elegido es México. Allí se disputarían los cuatro partidos en dos estadios mundialistas:

Estadio BBVA, en Monterrey.

Estadio Akron, en Guadalajara.

Cada sede albergará dos encuentros del mini torneo (semifinal y final de una de las llaves).

¿Cómo se juega: formato y llaves del repechaje FIFA?

Total de equipos: 6.

Las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking entran directamente a la instancia de “finales”.

Las otras cuatro disputan primero las semifinales.

Estructura del mini torneo

Semifinal 1: Equipo no cabeza de serie 1 vs. Equipo no cabeza de serie 2.

Semifinal 2: Equipo no cabeza de serie 3 vs. Equipo no cabeza de serie 4.

Final 1: Ganador de la Semifinal 1 vs. Cabeza de serie A.

Final 2: Ganador de la Semifinal 2 vs. Cabeza de serie B.

Los mano a mano son a un solo partido. Si hay empate tras los 90 minutos, se juega prórroga (30 minutos) y, de persistir la igualdad, penales para definir al clasificado.

Los ganadores de cada final se convierten en las últimas dos selecciones clasificadas al Mundial 2026.

¿Qué selecciones ya están clasificadas al repechaje del Mundial 2026?

A la espera de que se cierren todas las Eliminatorias, ya hay tres selecciones con lugar asegurado en el Play-Off Tournament:

Bolivia (Conmebol)

Nueva Caledonia (OFC)

República Democrática del Congo (CAF)

Faltan por definirse tres cupos:

1 de Asia (AFC): saldrá del duelo entre Irak y Emiratos Árabes Unidos, que juegan un playoff regional por el lugar en el repechaje intercontinental.

2 de Concacaf: serán los dos mejores segundos de la fase final de tres grupos.

