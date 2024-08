A sus 35 años, Cristian Gamboa ya comienza a pensar poco a poco dónde quiere retirarse. Algo natural de la carrera de un jugador veterano como él, el defensor que jugó dos Mundiales con Costa Rica está ahora mismo en el fútbol alemán.

Allí disputa la Bundesliga con el Bochum, y si bien se encuentra a miles de kilómetros de su país natal, al parecer el final de su carrera lo encontrará lejos de su tierra natal. Al menos así lo dejó entrever en una entrevista con el diario La Nación.

¿Dónde se quiere retirar Cristian Gamboa?

Lo primero que hizo el defensor fue hablar del presente, ya que por ahora el retiro va a tener que esperar. “Todas mis energías están enfocadas en esta temporada. Por todas las circunstancias que he vivido, trato de terminar la temporada bien. Quiero ayudar al equipo en lo que pueda”, aseguró Gamboa, que se siente muy a gusto donde está.

“Han sido años de mucho sacrificio. Me siento un privilegiado por la posición que tengo ahora. He tenido la suerte de encontrar un club que ha valorado mi trabajo. Hace cuatro años subimos a Primera y mantenernos ha sido trascendental. En Bochum me he sentido valorado y me gustaría muchísimo terminar mi carrera aquí“, sorprendió Gamboa.

Gamboa tiene 35 años y ya habla de qué imagina para su retiro. (Getty Images)

¿Gamboa no quiere regresar a Costa Rica?

Consultado entonces sobre esta última afirmación, el futbolista nacido en Liberia fue tajante. “Le debo mucho a Liberia, he hablado con Walter Chévez, el gerente deportivo, pero quiero e intento retirarme en Europa”, avisó.

“El equipo de mis sueños es Liberia, pero intentaré retirarme acá. Con Saprissa y la Liga no hay nada, es puro rumor”, concluyó Gamboa y echó por tierra las ilusiones de un regreso.