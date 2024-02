Damián Rivera: nació en Estados Unidos, pertenece al New England Revolutión y es la sorpresa de Costa Rica

Con tan solo 21 años, Damián Rivera ha emergido como un nombre intrigante en la lista preliminar de la Selección de Costa Rica. Esta dentro de los futbolistas que podrían estar presentes en el repechaje contra Honduras, en busca de una plaza en la Copa América.

Aunque su presencia puede sorprender a muchos aficionados, su ascenso en el mundo del fútbol promete captar la atención de quienes aún desconocen su talento. Hace rato desarrolla su carrera en Norteamérica y hasta tuvo minutos en la MLS.

¿Quién es Damián Rivera?

Nacido en Cranston, Rhode Island, Estados Unidos, Rivera tiene raíces costarricenses a través de su madre y guatemaltecas por parte de su padre. Su deseo de representar a Costa Rica lo llevó a completar el proceso de nacionalización en mayo del año pasado, y desde entonces ha estado trabajando para dejar su huella en el ámbito internacional.

Aunque su nombre pueda sonar ajeno para muchos seguidores del fútbol tico, Rivera ha estado forjando su carrera en el New England Revolution. Su participación en la Major League Soccer (MLS) y en la USL League One y MLS Next Pro con el Revolution II lo han consolidado como una promesa emergente.

¿Dónde juega, actualmente, Damián Rivera?

En la temporada más reciente, Rivera fue cedido a préstamo al Tampa Bay Rowdies de la USL Championship, considerada la segunda liga más importante en Estados Unidos. Su debut con el nuevo club fue destacado, marcando un gol en la victoria por 4-1 ante el CF Montréal.

El joven delantero también tuvo la oportunidad de integrarse a la Sub23 que compitió en el torneo Maurice Revello, conocido como Esperanzas de Toulon. Esta experiencia internacional ha contribuido a su desarrollo como jugador y ha llamado la atención de los seleccionadores nacionales.

La inclusión de Damián Rivera en la lista preliminar para el repechaje ante Honduras ha generado debates y cuestionamientos, especialmente al considerar la presencia de otros jugadores más establecidos en la escena nacional. Sin embargo, su juventud, entusiasmo y capacidad para marcar goles podrían ser elementos cruciales para la selección en busca de la clasificación a la Copa América 2024.

