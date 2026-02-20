En Europa confirman lo que toda Costa Rica esperaba sobre Robert Moreno como nuevo DT de La Sele: “La mejor elección”

La Federación Costarricense de Fútbol continúa avanzando en la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección Nacional, en un proceso que ha despertado expectativa dentro y fuera del país. Ronald González ha sostenido reuniones con distintos candidatos en Europa con el objetivo de definir el perfil que liderará a la Tricolor en el nuevo ciclo. Uno de los encuentros más relevantes fue con el español Robert Moreno, nombre que ha tomado fuerza en las últimas semanas.

La reunión en Madrid generó eco incluso en el periodismo europeo. Según reveló Kevin Jiménez, el periodista italiano Matteo Moretto brindó detalles sobre el acercamiento entre las partes.

¿Cómo fue la reunión entre la Fedefútbol y Robert Moreno?

“Hoy en Madrid hubo otra reunión más entre las partes. Los dirigentes de Costa Rica y Robert Moreno junto a su entorno. La reunión fue muy positiva”, comentó Moretto, confirmando que el diálogo avanzó en buenos términos.

Aunque todavía no hay anuncio oficial, el tono de las declaraciones alimenta la sensación de que el proceso va encaminado. “Aún quedan cosas, el tema no está cerrado. La elección de Robert Moreno como entrenador de Costa Rica puede ser la mejor elección para todos”, agregó el comunicador europeo.

Moreno cuenta con una trayectoria que respalda su candidatura. Durante nueve años trabajó junto a Luis Enrique, formando parte de un cuerpo técnico que dejó huella en el más alto nivel del fútbol europeo. Además, integró proyectos en clubes como Barcelona y Celta, y tuvo paso por la Selección de España. Ese recorrido le otorga una formación de élite que lo coloca como un técnico con experiencia en contextos de máxima exigencia.

Moretto también destacó sus cualidades como líder. “Tiene la capacidad de manejar los grandes perfiles de los jugadores y está muy preparado a nivel táctico”, aseguró. En un combinado como el costarricense, que busca equilibrio entre renovación y experiencia, la gestión de vestuario y la claridad estratégica serán factores determinantes para el próximo proceso.

Mientras la Federación continúa evaluando opciones, desde Europa llegan señales que fortalecen la candidatura de Robert Moreno. La decisión final aún no se comunica, pero el mensaje es claro: el nombre del español gana terreno y ya es visto por algunos como la mejor elección posible para conducir a Costa Rica en su nuevo desafío internacional.