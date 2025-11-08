Costa Rica vs. Croacia ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el partido? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Costa Rica se enfrentará a Croacia en su tercer partido del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar 2025. El encuentro se jugará en la Cancha Cuatro del Estadio Aspire Zone, en la ciudad qatarí de Doha. Se dará por la fase inicial del Grupo C.

A continuación, Fútbol Centroamérica le presentará a usted todos los datos que no puede dejar de conocer sobre el enfrentamiento con el que La Sele buscará su primer triunfo en esta participación mundialista. Su gran sueño todavía está vivo.

ver también Alerta total en Costa Rica: La Sele recibe una advertencia de CONCACAF que puede poner en riesgo su camino al Mundial 2026

¿Cuándo y a qué hora ver a Costa Rica vs. Croacia por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Costa Rica y Croacia jugarán por la fase de grupos este domingo 9 de noviembre, a las 8.45 horas de Centroamérica (9.45 de Panamá y 10.45 ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO a Costa Rica vs. Croacia jugar por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub-17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Además, en Costa Rica podrá observarse a través de Canal 7 y TDMAX.

ver también Preocupación máxima en Costa Rica: el Piojo Herrera sufre con posible lesión de una pieza clave de La Sele para jugar con Honduras

¿Cómo llega La Sele al tercer partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025?

La Sele comprometió su clasificación a la siguiente ronda con una derrota en su segundo partido. Fue por la mínima y ante Senegal, luego de igualar 1-1 con Emiratos Árabes Unidos en el debut. El equipo está obligado a ganar su juego.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Croacia al tercer partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025?

Croacia ocupa la punta del Grupo C, con cuatro puntos logrados en dos disputas y tres goles a favor de diferencia. Viene de golear a Emiratos Árabes Unidos por 3-0, después de empatar con Senegal en la primera jornada de este campeonato.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificarse a la siguiente ronda del Mundial Sub-17?

La Sele necesita ganar su partido ante Croacia y, de ser posible, acumular una buena diferencia de gol. Además, le vendría bien un triunfo de Senegal ante Emiratos Árabes Unidos, de manera tal que sean líderes con siete unidades.

Publicidad

Si se dan esos resultados, los ticos correrían con la ventaja de haberse impuesto a su oponente directo, lo que convendría si igualan en puntos y diferencia de goles en la tabla. Además, contarían con chances de clasificarse como mejores terceros.

Publicidad

¿Cuántos equipos avanzan a la siguiente ronda del Mundial Sub-17?

Las 48 selecciones participantes se repartirán en 12 grupos de cuatro. Las dos primeras de cada grupo, junto con las ocho mejores terceras, se clasificarán a los dieciseisavos de final. A partir de los dieciseisavos de final, el torneo se disputará en formato de eliminatorias y será a partido único, como en ediciones anteriores.