La Federación Costarricense de Futbol dio a conocer que se ha llegado a un acuerdo para que la Selección Nacional dispute un amistoso contra Uruguay, en lo que será uno de los duelos de preparación que se tendrán antes de su debut en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Los ticos buscaban encuentros de lujo antes de iniciar sus competiciones oficiales, esto tomando en cuenta que semanas después también emprenderá su viaje rumbo a Estados Unidos, donde disputará la Copa América 2024.

Los detalles del amistoso contra Uruguay

La Fedefut dio a conocer que el duelo entre los ticos y charrúas está programado para el viernes 31 de mayo a las 20:00 horas, que se estará realizando en las instalaciones del estadio Nacional de San José y en el que será como una presentación ante los aficionados.

La organización espera un buen ingreso de aficionados en el partido, por lo que más adelante se estarán dando a conocer los pasos para adquirir los boletos, así como los precios para poder comprarlos.

Sin legionarios

Aunque no se ha dado a conocer información oficial, es casi un hecho que tanto Costa Rica, como Uruguay no podrán contar con sus principales figuras, esto debido a que el partido fue programado fuera de Fecha FIFA.

Incluso en el cuadro charrúa se menciona que no vendría el entrenador Marcelo Bielsa, pero esto será oficializado más adelante, así como la nómina de futbolistas que harán el viaje a tierras centroamericanas.