El director técnico del Sporting FC, Hernán Medford, no ocultó su satisfacción por la victoria de su equipo sobre el Deportivo Saprissa en el Torneo de Apertura 2024. Sin embargo, aprovechó la ocasión para expresar su descontento con la Unafut y la organización del fútbol costarricense en general.

Medford señaló la falta de orden en la programación de los partidos, la ausencia de exjugadores o exjugadoras en la Unafut y la necesidad de realizar un congreso con todos los involucrados en el fútbol para discutir y mejorar la situación.

Las críticas de Medford no son nuevas. El entrenador ya había expresado su preocupación por el estado del fútbol costarricense en el pasado. En esta ocasión, sus comentarios se producen en un momento en que el fútbol costarricense enfrenta varios desafíos, como la falta de competitividad a nivel internacional y la baja asistencia a los estadios.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre Unafut?

“Yo no quiero entrar a opinar de Guanacasteca porque a mí no me toca. Creo que hay que arreglar un montón de cosas. Yo pido que se haga un congreso con gente que sepa de fútbol, con la Unafut y se tomen decisiones. Hay cosas que se podrían arreglar en este fútbol”, comentó Hernán Medford.

Hernán Medford

“A la hora de calentar calienten todos los jugadores y aquí solo cuatro pueden, no, no. Yo exijo que haya un Congreso con todos los que estamos metidos en estos y arreglar esos detalles“, afirmó Medford.

“En las divisiones menores no podemos subir cinco muchachos porque no hay un carnet único. Ustedes tienen que analizar algunas decisiones. Hay algunas buenas y otras no buenas. Yo exijo que se haga un Congreso para mejorar algunas decisiones”, sentenció Medford.