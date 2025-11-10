Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

Costa Rica contra las cuerdas: revelan el dato que pocos conocían sobre Haití y complica la clasificación de La Sele al Mundial 2026

A pocos días del duelo clave ante Haití, Costa Rica recibe un dato que lo pone contra las cuerdas y complica su clasificación al Mundial.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Costa Rica tiene una mala racha con Haití. (Foto: Teletica)
Costa Rica tiene una mala racha con Haití. (Foto: Teletica)

La Selección de Costa Rica se juega la vida este jueves ante Haití en Curazao, en un partido que podría definir su destino rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, un dato poco mencionado comienza a preocupar al entorno del equipo nacional: hace casi una década que la Tricolor no logra vencer al conjunto haitiano.

¿Cuál es el dato que preocupa a todos en Costa Rica?

La última victoria costarricense sobre Haití fue en 2016, durante la fase previa a la antigua hexagonal final de Concacaf, cuando un gol de media distancia de Randall Azofeifa le dio el triunfo 0-1 al equipo dirigido entonces por Óscar Ramírez. Desde ese momento, la historia ha sido completamente distinta.

El recuerdo más reciente entre ambas selecciones es el empate 3-3 en San José, el pasado 9 de septiembre. Aquella noche, Costa Rica ganaba 2-0 antes del descanso, pero en el complemento sufrió una remontada que desató la preocupación general. Un gol agónico de Juan Pablo Vargas apenas rescató un punto, dejando en evidencia las fragilidades del equipo del “Piojo” Herrera.

Antes de ese encuentro, la Nations League 2019 también dejó marcados a los ticos. Dos empates consecutivos 1-1, con goles recibidos en los minutos finales, mostraron un patrón que se repite: Costa Rica sufre para cerrar los partidos ante los haitianos. Peor aún fue lo sucedido en la Copa Oro de ese mismo año, cuando Haití remontó y ganó 2-1, arrebatándole el liderato del grupo.

Costa Rica necesita vencer si o si a Haití. (Foto: La Nación)

Costa Rica necesita vencer si o si a Haití. (Foto: La Nación)

Mientras tanto, en la otra llave, Honduras visita a Nicaragua con la oportunidad de sellar su clasificación. El técnico del conjunto nicaragüense, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, aseguró que su equipo “buscará hacerle la maldad” a los catrachos, lo que añade un condimento extra a esta fecha decisiva.

Publicidad
Preocupación en Costa Rica: Alonso Martínez admite el detalle que mantiene en vilo al Piojo Herrera antes de visitar a Haití

ver también

Preocupación en Costa Rica: Alonso Martínez admite el detalle que mantiene en vilo al Piojo Herrera antes de visitar a Haití

Para Costa Rica, el panorama es simple pero desafiante: ganar o comenzar a pensar en el repechaje. Nueve años sin vencer a Haití pesan, y el dato que parecía anecdótico hoy se transforma en una advertencia que resuena en todo el país. Un nuevo tropiezo podría dejar a la Tricolor contra las cuerdas y con el sueño mundialista pendiendo de un hilo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Inteligencia Artificial predice las posibilidades de Costa Rica de quedarse afuera
Costa Rica

La Inteligencia Artificial predice las posibilidades de Costa Rica de quedarse afuera

Haití revela la gran amenaza que puede dejar a Costa Rica sin Mundial
Concacaf

Haití revela la gran amenaza que puede dejar a Costa Rica sin Mundial

Honduras vs. Haití: Inteligencia Artificial predice resultado final del partido
Honduras

Honduras vs. Haití: Inteligencia Artificial predice resultado final del partido

Alonso Martínez dijo lo que nadie en La Sele se anima
Costa Rica

Alonso Martínez dijo lo que nadie en La Sele se anima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo