Este miércoles, San Carlos derrotó 2-1 a Herediano en su casa, apoderándose momentáneamente del primer lugar del Torneo Apertura 2024. Sin embargo, los flashes se los llevó el picante duelo entre Fernán Faerron y Jonathan McDonald, que se intensificó en los minutos finales del encuentro.

Faerron ingresó al minuto 20 en lugar de Shawn Jhonson, el joven lateral derecho que falló en los dos tantos de los Toros, pues no había sufrido desgaste con la Selección de Costa Rica en la fecha FIFA: a partir de allí, comenzaron las provocaciones y gestos desafiantes entre el zaguero y el “Big Mac”.

De hecho, ambos fueron amonestados. Y al día siguiente del partido, el histórico artillero arremetió contra el ex Alajuelense: subió una historia a Instagram con el emoji de un payaso y el número 3, que es el dorsal del seleccionado.

¿Cuál fue la respuesta de Fernán Faerron a Jonathan McDonald?

En la misma red social, Faerron posteó un carrusel de fotos suyas con Costa Rica durante el empate 0-0 con Guatemala por la Liga de Naciones, en el que sumó 12 minutos. Y de esta forma, le habría respondido sutilmente a McDonald, quien hizo público su descontento por ver al central vistiendo la camisa Tricolor.

¿Qué había dicho Jonathan McDonald sobre Fernán Faerron?

Después de confirmar que la indirecta era para el futbolista de Herediano, McDonald aseguró: “Es demasiado lo que le han permitido. Yo lo viví y a mí no me permitieron nada, no pude hacer nada. Me quitaron el sueño de estar en Selección, de dos mundiales y demás y a él más bien yo creo que lo premian demasiado en todo”.

El agarrón entre McDonald y Faerron, con el que este último quiso sacar un penal a favor de Herediano. (Foto: Jorge Navarro / La Nación)

Esto se remonta al carácter explosivo de Faerron, quien ha estado en el centro de la polémica en reiteradas oportunidades, y las palabras que le dijo Gustavo Alfaro: si perdía nuevamente la cabeza, no volvería a convocarlo mientras él estuviera en el cargo. Sin embargo, el defensa se ganó un lugar en la Sele.