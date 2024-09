El partido entre Alajuelense y Herediano corre riesgo de ser suspendido. En principio, está programado para este sábado a las 8:00 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Pero el director de Fuerza Pública, Erick Calderón, ya elevó una petición a la UNAFUT.

Según argumentó, el cuerpo policial tendrá operativos especiales el 14 de setiembre por el tradicional desfile de faroles y la celebración del 203 aniversario de la Independencia Nacional. Lo cual no le hizo nada de gracia a Jafet Soto, presidente de los florenses.

“Me duele mucho que Fuerza Pública se esté metiendo en la parte deportiva, cuando ellos siempre han dicho que el fútbol es un evento privado”, inició el extenso descargo de Soto, quien le apuntó a Calderón por su petición a dos días del clásico “cuando un plan de seguridad para un partido Clase A se mande a Planes y Operaciones ocho días antes“.

Jafet Soto amenazó a la UNAFUT y atizó contra Alajuelense

“La UNAFUT, usted, doña Vicky (Ross), tiene la culpa. Porque ayer Alajuela hizo lo posible para suspender el partido de hoy a las tres de la tarde. No lo lograron, entonces lo hicieron por otro lado. Si así se está empezando a jugar este campeonato, pues así vamos a jugar este campeonato“, avisó Soto.

Además, hizo referencia al encuentro que la Liga logró postergar a finales de abril. El rival también era Herediano: “Luego no salgan diciendo que ‘vamos a suspender el partido porque todos tenemos diarrea, estamos mal del estómago’. ¿No les llama la atención ese tipo de cochinadas a ustedes, periodistas y gente del fútbol?”.

La decisión de Jafet Soto que perjudicaría a la Selección de Costa Rica

Soto aseguró que no está dispuesto a ceder a sus futbolistas a la Tricolor si ello perjudica al club: “Como es una situación de fuerza mayor, nos tomaremos el tiempo para ver la planificación. Hasta la Selección Nacional puede salir perjudicada, porque yo no voy a jugar un día que no tenga a mi equipo completo“.

“Porque hay algunos que sí tenemos seleccionados nacionales y otros que no. Entonces aquí hay una desventaja de fair play que no vamos a tolerar por parte de nadie”, sentenció. Recordemos que en la última nómina, Herediano aportó cuatro jugadores. Más que Saprissa y Alajuelense.