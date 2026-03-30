Conmoción en Costa Rica: delantero de un equipo histórico deja el fútbol por un problema de salud

El fútbol costarricense recibió un golpe inesperado que generó conmoción en el entorno local. Un futbolista vinculado a un club histórico en Costa Rica anunció su retiro debido a problemas de salud que no lo dejan seguir con su carrera.

¿Cuál es el futbolista que se retiró por problemas de salud=

Se trata de Giovanni Clunie, delantero de 31 años que juega en Guadalupe, decidió ponerle fin a su carrera profesional por un problema de salud. La noticia, revelada por el periodista Kevin Jiménez, tomó por sorpresa a aficionados y colegas, especialmente porque el jugador aún se encontraba en actividad durante el Clausura 2026.

Clunie había tenido participación reciente en el torneo, con tres partidos disputados en la presente campaña, lo que hacía pensar que seguía plenamente dentro de la dinámica competitiva. Sin embargo, detrás de escena la situación era distinta y lo llevó a tomar una decisión difícil, pero necesaria, priorizando su bienestar personal por encima de cualquier continuidad en el fútbol profesional.

Desde su entorno transmiten tranquilidad dentro de la gravedad del contexto. El delantero se encuentra bien y ya inició el proceso correspondiente para tratar su condición, con la mirada puesta en una recuperación adecuada. Más allá de dejar la competencia formal, no se desligará completamente del deporte en el corto plazo, ya que continuará entrenando por su cuenta junto a Guadalupe FC hasta el final del torneo.

Clunie no continuará jugando al fútbol. (Foto: La Nación)

El cierre de su etapa como futbolista profesional también marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Clunie centrará sus energías en su emprendimiento personal, Bouchée Gourmet, un proyecto que venía desarrollando en paralelo y que ahora pasará a ser su principal enfoque. Una transición que, aunque obligada por las circunstancias, le permitirá mantenerse activo fuera de las canchas.

Publicidad

Publicidad

ver también Venganza narco en el fútbol de Costa Rica: La principal hipótesis tras el asesinato del “presidente fantasma” en Alajuela

A lo largo de su carrera, el atacante dejó huella en distintos equipos del país, como Cartaginés, destacándose por su potencia física y su capacidad para competir en el área rival. Su salida repentina deja un vacío, no solo en lo deportivo, sino también en el vestuario, donde era reconocido por su profesionalismo y compromiso.

Datos Claves

El delantero de 31 años, Giovanni Clunie , anunció su retiro profesional por problemas de salud.

, anunció su retiro profesional por problemas de salud. Giovanni Clunie disputó tres partidos con el club Guadalupe durante el torneo Clausura 2026.

disputó tres partidos con el club Guadalupe durante el torneo Clausura 2026. Tras su retiro, el futbolista se enfocará en su emprendimiento personal llamado Bouchée Gourmet.