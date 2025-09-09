Cartaginés vs. Herediano: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Cartaginés y Herediano se enfrentarán en uno de los partidos más disputados de la séptima jornada de Torneo Apertura 2025 de Costa Rica. Los Florenses buscan acercarse a la punta, Los Brumosos necesitan romper con esta racha sin victorias.

Desde Fútbol Centroamérica, recopilamos y la presentamos todos los datos que usted debe conocer para seguir de cerca este encuentro. A continuación, vamos a contarle cómo y cuándo observar el evento a través de su transmisión oficial.

¿A qué hora juega Cartaginés vs. Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Cartaginés y Herediano se enfrentarán este miércoles 10 de septiembre por la séptima jornada del Torneo Apertura 2025. Será en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich a partir de las 20.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 21.00 horas de Panamá y las 22.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Cartaginés vs. Herediano por Liga Promérica de Costa Rica?

El duelo entre Cartaginés y Herediano podrá verse en Costa Rica a través de la señal de señal de FUTV, canal encargado de llevar en vivo y en directo todas las emociones de este esperado compromiso para todo el país.

¿Cómo llega Herediano?

El segundo semestre del 2025 no es terreno llano para los dirigidos por Hernán Medford, quien arribó a la institución con el objetivo de hacer un buen papel en la Copa Centroamericana. No lo logró y fue eliminado en la fase de grupos.

La esperanza de hacerse con el tricampeonato no se la quita nadie a la plantilla de Herediano, menos aún cuando se sabe que faltan muchas jornadas para darle fin al certamen. Cosechó 11 puntos en tres victorias, dos empates y una derrota.

¿Cómo llega Cartaginés?

Cartaginés no está tan lejos de su rival venidero. Mientras que Los Florenses van terceros en la tabla del Torneo Apertura 2025, Los Brumosos están en la sexta ubicación, aunque solamente jugaron cinco partidos. Sumaron ocho puntos en dos victorias, una derrota y dos empates.