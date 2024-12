“Caprichos”: Jafet Soto recibe una bofetada por parte de una alta figura de Costa Rica.

El primer partido de la serie semifinal entre Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense terminó de la mejor manera para Jafet Soto.

El 2-0 conseguido por el Team en su estadio lo dejan en una posición inmejorable de cara al segundo encuentro en el que podría definir el pase a la final.

Sin embargo, ni en un momento así logra tener paz total el todopoderoso de Herediano, el hombre que comanda al equipo desde el banco, desde la gerencia deportiva y también desde la presidencia.

El último escándalo de Jafet Soto en Herediano tras ganarle a Alajuelense

Luego de la victoria contra los manudos, y preguntado sobre si sentirían la presión del Morera Soto en la revancha, Jafet Soto aprovechó para pegarle a Mario Zamora, el ministro de Seguridad.

“Antes se podía sentir uno presionado, pero ahora hay más factores externos como, por ejemplo, jugar a las 5 de la tarde, no darme permiso para jugar el sábado a las 8 de la noche, sabiendo que en Heredia había un pasacalle a las 4:30 de la tarde y que hoy hubo una carrera de la Municipalidad de Santa Bárbara donde participaron 1500 personas”.

Esta queja, además, estuvo sazonada de otra acusación: “Hay factores que no deberían meterse en un partido de fútbol, igual no dije nada en la semana, pero todos sabemos los colores del ministro de Seguridad, lo he visto en el estadio, entonces a eso deberíamos poner atención”, disparó Jafet al señalar a Zamora de hincha de Alajuelense.

Mario Zamora le respondió a Jafet Soto

Ante esto fue el propio ministro quien no se quedó callado sino que redobló la apuesta. “Yo lo que observo es que los equipos de Primera División son unos consumidores gratuitos del Servicio Público de Policía y, aun así, algunos de sus dirigentes pretenden que la Fuerza Pública se comporte como si fuera una empresa al servicio de sus caprichos”, disparó el político.

“Si algún dirigente o algún equipo hubiese deseado hacer su actividad deportiva utilizando para ello seguridad privada, lo hubiese podido hacer. Está en ellos y no en otros esa decisión”, agregó Zamora para terminar de echarle en cara a Jafet Soto lo que su ministerio hace por el fútbol y sin recibir dinero a cambio.