La Liga Deportiva Alajuelense cosechó una dura derrota por 2-0 en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2024. Herediano se aprovechó del mal partido que tuvo el equipo rojinegro y sacó una buena diferencia para estar un poco más tranquilo en la revancha en el Alejandro Morera Soto.

En el primer tiempo se vio la peor cara de Alajuelense, que no estuvo en sus mejores días y terminó pagando caro la desatención en momentos claves. En tan solo tres minutos, el Team liquidó el partido y luego no tuvieron forma de entrarle, hasta Jafet Soto consideró que debían haber marcado un tercer gol.

Después del partido, las declaraciones de los protagonistas de los Manudos dejaron en claro que el partido no fue el mejor y que no estuvieron despiertos. El que más criticó esta falta de atención fue Celso Borges, que no dudó en criticar lo que hizo junto a sus colegas.

“No estuvimos bien. El primer tiempo merecimos perderlo. No podemos entrar así a jugar una semifinal. No entramos bien. Ellos fueron mejores”, apuntó el capitán de Alajuelense de manera contundente.

Alexandre Guimaraes también coincidió con Celso con respecto al primer tiempo: “Hicimos un primer tiempo malo, en el camerino pudimos rearmar, el equipo está picado, obviamente, pero también es consciente de que es una serie de 180 minutos y toca hacer correcciones”.

¿Cuándo es el partido de vuelta de las semifinales entre Alajuelense y Herediano?

Con pocos días de descanso, Alajuelense y Herediano se verán las caras el próximo miércoles 11 de diciembre desde las 8:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto.

