Herediano sacó una buena ventaja en el Carlos Alvarado tras derrotar a la Liga Deportiva Alajuelense por 2-0. El Team fue superior, sobre todo en la primera parte, y fue justo ganador de la ida de las semifinales, según reconocieron los propios futbolistas del equipo rojinegro.

A pesar de la dura derrota que significó para los Manudos, desde una de las grandes figuras, que tiene este equipo comandado por Alexandre Guimaraes, salió una provocación que sin dudas resonará en Heredia.

“No creo que haya presión, el estadio ni lleno estaba“, declaró Alexis Gamboa luego de la caída de Alajuelense. De igual manera, confirmó que Herediano fue merecedor de este triunfo y que en el camerino saben que deberán cambiar para no repetir lo hecho este domingo.

ver también "Fantasmas del pasado": Guimaraes demostró qué es lo que más le molesta en Alajuelense

La respuesta de Jafet Soto sobre las críticas del público

El entrenador de Herediano ya tuvo varias críticas que fueron en la misma línea de Gamboa. En varias oportunidades le pegó a los aficionados porque no se hacen sentir y porque no le meten presión tanto a los suyos como a los rivales.

ver también "Bien picados": Jafet Soto le dedica un mensaje picante a Guimaraes para coronar la fiesta de Herediano

“Esto no es Boca, no es River. En Costa Rica no hay estadios donde la afición pese. Realmente jugar aquí no es algo que asuste“, aseguró Jafet Soto sobre el público que estuvo presente este domingo en el Estadio Carlos Alvarado.

¿Cuándo es la vuelta de las semifinales entre Alajuelense y Herediano?

La revancha entre el Rojinegro y el Team se jugará este miércoles 11 de diciembre desde las 8:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Publicidad