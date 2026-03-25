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Mientras Dereck Moncada está convocado con Honduras, surge la noticia que lo pone en alto en Colombia

Dereck Moncada se encuentra convocado en Honduras y desde Colombia lo resaltan por este motivo. El hondureño se perfila como titular ante Perú.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada es una de las grandes figuras de Honduras.
© FFHDereck Moncada es una de las grandes figuras de Honduras.

Dereck Moncada es una de las figuras que todo aficionado de Honduras quiere ver en este nuevo proceso de la Bicolor, que comienza el próximo martes ante Perú en un partido amistoso.

Aunque Moncada ya tuvo la oportunidad de debutar bajo la gestión de Reinaldo Rueda, José Francisco Molina le ha dado la oportunidad de estar en su mejor momento.

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El catracho está demostrando su gran nivel con el Inter de Bogotá de Colombia, donde ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia, lo que evidencia su buen rendimiento en el país cafetero.

Hace unos días, Transfermarkt dio a conocer el nuevo valor de mercado de Dereck Moncada, el cual pasó de 400 mil euros a 1.4 millones. Un crecimiento muy rápido para el delantero.

Honduras, por obvias razones, se alegró, ya que la joya de 18 años no para de crecer, y ahora se ha metido en el top de los jugadores con mayor crecimiento en Colombia.

Dereck Moncada recibe esta noticia mientras está concentrado con Honduras

Moncada es el cuarto jugador con mayor crecimiento en valor de mercado en Colombia. Con su nuevo precio, aumentó en un millón de euros y solo es superado por Joel Canchimbo (Junior), Halam Loboa (Independiente de Medellín) y Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).

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Moncada es top 4 y está listo para dar el gran salto a otro equipo. En el mercado tendrá ofertas, lo que coloca a Honduras en el radar internacional.

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