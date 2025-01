Andy Rojas se planta y pone a Jafet Soto contra las cuerdas en Herediano

De a poco, el presente le deja de sonreír a Herediano. Tras consagrarse campeón del Apertura 2024 y hacer un gran mercado de fichajes, el Team ahora sufre un grave problema con una de sus grandes figuras.

Andy Rojas, quien estuvo presente en el amistoso de la Selección de Costa Rica contra Estados Unidos, no tiene intenciones de continuar un torneo más en el conjunto florense. El centrocampista cree que es momento de dar el salto e irse al fútbol extranjero.

Para exponer su decisión, el mediocampista ha decidido poner entre las cuerdas a Jafet Soto y el resto de los directivos de Herediano. Una decisión que parece marcar que no hay marcha atrás con su idea de irse en este mercado de fichajes.

¿Qué hizo Andy Rojas para mostrar sus ganas de irse de Herediano?

Según informó Kevin Jiménez, Andy Rojas no se volvió a entrenar con Herediano desde que volvió de jugar con la Sele. El futbolista dejó un claro mensaje sobre sus ganas de que lo dejen irse en este período de transferencias.

Andy Rojas se quiere ir de Herediano.

Hace varios mercados que viene queriendo irse y Jafet Soto lo sostiene rechazando ofertas de distintas ligas. Ahora, el centrocampista no quiere dejar pasar otra oportunidad y no estará a disposición de Vargas hasta que no se acepte alguna oferta.

¿Qué equipos quieren a Andy Rojas?

No hay nombres revelados, pero se sabe que Andy Rojas es buscado por clubes de la MLS y la LigaMX. Veremos si se termina dando su salida en estos días o Herediano vuelve a quedarse con una de las mayores promesas que hay en el fútbol costarricense.