“Decisión institucional”: Alajuelense borra a cuatro figuras clave de Machillo Ramírez en el momento más crítico de los manudos

Mientras los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense esperaban conocer la lista de jugadores convocados por Óscar “Machillo” Ramírez para la revancha de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras, trascendió una noticia que dejó helados a todos en Alajuela.

Se trata de que cuatro futbolistas habituales en las convocatorias del histórico entrenador rojinegro habrían sido apartados del viaje a Tegucigalpa por decisión del club.

¿Quiénes son los manudos que no viajan a Honduras?

A través de sus redes sociales, el periodista Kevin Jiménez lanzó el bombazo: “John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz no viajan a Honduras. Los jugadores quedaron fuera de convocatoria por decisión institucional”, sin ampliar detalles adicionales.

Los juveniles Deylan Aguilar y Deylan Paz, aunque han sumado minutos esta temporada, no son habituales titulares. Sin embargo, el caso de Creichel Pérez y John Paul Ruiz llama poderosamente la atención.

John Paul Ruiz iba a ser titular en Honduras (LDA).

Creichel venía de ser figura en el empate 2-2 ante Puntarenas en el Morera Soto, anotando incluso el gol de la igualdad, mientras que el lateral de 20 años se perfilaba para titular en Honduras debido a la expulsión de Ronald Matarrita en el partido de ida.

Por ahora, los detalles detrás de esta medida drástica se desconocen, y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico se mantienen en silencio. Los fanáticos estarán atentos a las próximas horas para conocer cómo Alajuelense afrontará la revancha y quiénes finalmente ocuparán los puestos vacantes.

La oportunidad de Elían Quesada

En caso de confirmarse, este escenario inesperado podría abrirle la puerta a Elián Quesada, quien ha tenido escasa participación desde su llegada a la Liga procedente de las inferiores del Arsenal de Inglaterra.

Hasta el momento, el juvenil solo ha disputado dos partidos y ocupa el tercer lugar en el lateral izquierdo.La baja de Ruiz y la sanción de Matarrita podrían permitir que Quesada vuelva a sumar minutos en un partido clave para los manudos.