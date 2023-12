Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano disputarán hoy la semifinal de vuelta del Apertura 2023 de la Primera División de Costa Rica. Encuentro al que el Team llega con ventaja tras haber ganado 3-0 en el “Fello” Meza. Pero los Rojinegros, motivados por la conquista de la Copa Centroamericana, irán por una remontada inédita hasta el momento en esta instancia del fútbol tico.

El ganador de esa serie se enfrentará a Deportivo Saprissa en la final de segunda fase. Luego de golear 3-0 a Cartaginés en la ida, los Morados se impusieron 4-0 en la revancha para alimentar el sueño del triampeonato con tantos de Jefferson Brenes, Fidel Escobar, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

Alajuelense vs. Herediano: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Alajuelense recibirá a Herediano hoy, domingo 10 de diciembre, a las 5:00 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Dicho encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV y la app TDMAX.

La cuarteta arbitral encargada de impartir justicia en la semifinal estará integrada por Benjamín Pineda (juez principal), Enmanuel Alvarado (asistente 1), Jeriel Valverde (asistente 2) y Marianela Araya (cuarta árbitra).

Alajuelense vs. Herediano: último partido entre ambos

El último Alajuelense-Herediano tuvo lugar el sábado 2 de diciembre y terminó en una contundente victoria 3-0 de los florenses, a quienes no les afectó en términos futbolísticos la salida de Jeaustin Campos por Breansse Camacho.

La superioridad de los Rojiamarillos fue indiscutible. Primero, Elías Aguilar (13′) los puso en ventaja con un zurdazo cruzado, a pase de Araya. Luego, Quirós le envió un centro medida a Jesús Godínez (45′), cuyo anticipo de cabeza se tornó inalcanzable para Moreira. Y la estocada final la dio Allan Cruz (61′), quien entró solo por el segundo poste y conectó de testa el tiro de esquina de Aguilar.

“Herediano jugó mejor que nosotros, tuvo más actitud y por eso el marcador como se dio (…) Tenemos que hacer autocrítica, no hemos corrido al 100%, el equipo no compitió a la altura de lo que es una semifinal. A nivel grupal no tuvimos un buen partido, fallamos en todas las líneas“, reconoció Andrés Carevic.

Alajuelense vs. Herediano: qué necesitan para clasificar a la final

Según indica el reglamento de la competición, el gol de visitante no vale doble. Por lo que Alajuelense deberá ganar 4-0 para avanzar de forma directa a la final de segunda fase o 3-0 para llevar la serie a los tiempos extras o la tanda de panales, en caso de que el empate global persista. Herediano, por otro lado, clasificarían aún si empata o pierde 2-0.

