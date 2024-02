En medio de una semana cargada de debate y análisis sobre el desempeño de Andrés Carevic al frente del banquillo, Javier Santamaría, gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, ha brindado una perspectiva sobre el presente y el porvenir del estratega argentino en el club.

A través de una entrevista reveladora para los medios locales de Costa Rica, Santamaría profundizó en los desafíos y logros que Carevic ha enfrentado durante su mandato, destacando tanto los momentos de brillantez como las áreas que necesitan mejora.

¿Andrés Carevic seguirá en Alajuelense?

Tras la creciente especulación y los rumores en torno al futuro de Andrés Carevic al mando de la Liga Deportiva Alajuelense, Javier Santamaría, el gerente deportivo del equipo, reiteró públicamente la confianza absoluta que tanto él como la Junta Directiva tienen en el estratega argentino.

En una conferencia de prensa con los medios de comunicación, Santamaría afirmó enfáticamente que Carevic cuenta con su respaldo incondicional y el apoyo unánime de la dirección del club. Destacó también la importancia de mantener la estabilidad y la continuidad en el proyecto deportivo del club.

“La verdad es que no estamos tan mal como la gente lo pinta, no estamos tan mal como ustedes (prensa) creen, no creo que sea algo negativo, que saquemos los resultados al último minuto, es más bien, algo positivo”, comentó el administrativo rojinegro“, aseveró Javier Santamaría.

“El voto de confianza está, se lo digo yo, es pleno. No tenemos dudas de eso ni la Junta Directiva ni yo”, sentenció Santamaría. Recordemos también que Carevic tendrá este viernes una prueba de fuego cuando se enfrente al Deportivo Saprissa, en una nueva edición del Clásico Nacional.

