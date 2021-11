Después de varios rendimientos bajos, Herediano viene teniendo un excelente Apertura 2021 y termina la fase regular como líder. El Team sueña con quedarse con el título y tiene a Yeltsin Tejeda como una de sus grandes figuras. El mediocampista llegó al club en el 2018 y en medio de una seguidilla de lesiones.

En una entrevista que le dio a ESPN, el mundialista habló de que arribó a los Florenses en un muy difícil momento de su carrera en el que nadie confiaba en él por sus reiteradas lesiones. Además de llenar de elogios a su actual equipo, se refirió a su rendimiento y destacó que está seguro que puede seguir creciendo.

“El Herediano me abrió las puertas, cuando estaba complicado físicamente, eso es algo que nunca voy a olvidar y siento que he ido mejorando para llegar a mi mejor nivel. Herediano me dijo que quería contar conmigo desde ese momento, que me esperaban, poco a poco fui trabajando para estar al 100%”, comenzó Tejeda.

Y agregó: “Estoy contento con lo que estoy dando en el Herediano, pero no tengo un techo, siento que he cambiado mucho, en Brasil 2014 vieron mi nivel, conforme pasan los años aprendo mucho del fútbol, mi paso en Europa me ayudó mucho y ahora siento que estoy mejorando considerablemente para regresar al extranjero, ¿por qué no?”.

Para finalizar, Yeltsin habló de la pelea por el título: "Queremos quedar campeones, tenemos que sobrepasar cualquier rival, no es porque sea mi anterior equipo, yo no tengo ningún rencor, ni nada malo contra Saprissa, soy agradecido con una institución que me dejó debutar, me enseñó en mis divisiones menores, nunca voy a hablar mal. Estoy super contento con Herediano, tenemos la convicción de ser campeones”.