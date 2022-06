El guardameta costarricense del Paris Saint Germain, Keylor Navas, se pronunció sobre su futuro deportivo, luego de que en las últimas semanas diferentes medios de comunicación en Europa han publicado sobre una eventual venta del equipo parisino.

A su llegada a Doha, Navas atendió al periodista Yashin Quesada de Encuentro Deportivo, y fue contundente en su respuesta. El cancerbero aseguró que desea continuar, a pesar de todo lo que se habló sobre la rotación con Donnarumma, sin embargo, no dejó cerrada una salida.

“Tengo dos años de contrato. De momento no he pensado. Tuve unos diítas para desconectarme. Soy un luchador, me gustan los retos. Puse todo en manos de Dios. Ya veremos. Si estaremos en París o en otro lugar, para mí en este momento eso no es importante", expresó el arquero.

Navas agregó: "Estoy pensando en la selección y en París. Ningún equipo asegura jugar, pero es normal que no nos guste una situación como la del año anterior. Pero para salir de un club no es tan fácil como vender un caballo”.

De momento, Navas está totalmente instalado en Doha, Qatar, con la Selección Nacional de Costa Rica de cara al repechaje mundialista ante Nueva Zelanda, un compromiso pactado para el próximo martes 14 de junio en el estadio Ahmad Bin Ali.