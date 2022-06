Keylor Navas le respondió a Christiansen: "Yo no he hecho goles en la eliminatoria" (VIDEO)

El portero costarricense del Paris Saint Germain, Keylor Navas, ya está totalmente instalado en Doha, Qatar, con la Selección Nacional de Costa Rica de cara al repechaje mundialista ante Nueva Zelanda, escuadra que también ya está en suelo asiático.

A su llegada a Doha, Navas atendió al periodista Yashin Quesada de Encuentro Deportivo, y ante la consulta sobre las declaraciones del técnico de Panamá, Thomas Christiansen, sobre que él fue el culpable de que Costa Rica les quitara la repesca, Navas no se calló.

“Gracias a Dios he podido ayudar a mi selección. Yo no he hecho goles en la eliminatoria y si mis compañeros no hacen goles no se gana. Tengo recuerdos de compañeros sacando la bola de la línea. No soy solo yo. Hay un cuerpo técnico y un montón de gente detrás. Sería muy injusto decir que la selección es un solo jugador”, respondió.

Navas agregó: “Si bien es cierto gracias a Dios y a todos esos partidos que ganamos podemos estar aquí, hay que tomarlo con la misma responsabilidad y la misma unión de grupo. Es una gran diferencia cuando los jugadores salen a dar lo mejor de sí”.

El arquero del PSG, quien está enfocado en sacar el repechaje para lograr su tercer Copa del Mundo, no se siente indispensable ni que en La Sele haya "Keylor dependencia", como dijo la semana pasada Christiansen.