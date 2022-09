A pocos días de que se cierre el marcado de fichajes en la Liga Promérica de Costa Rica, muchos clubes han definido el futuro de varios de sus futbolistas. Sin embargo, algunos de los más importantes del país —que actualmente están dando pelea en el Apertura 2022— aún no han hecho los deberes y ello se torna indispensable si es que quieren blindar a algunas de sus piezas clave. Más si se toma en cuenta que el próximo año se jugará la primera edición de la Copa Centroamericana (ex Liga Concacaf) y tienen posibilidades de abrochar un lugar.

Por ello, basándonos en una lista que reveló ESPN, a continuación en Fútbol Centroamérica analizaremos la situación de cada uno de los seis futbolistas que podrían abandonar las filas del Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense y el campeón defensor, Club Sport Cartaginés si no se llega a una renovación.

David Guzmán

Edad: 32 años

Valor de mercado: €225 mil euros

La ligazón del Guzmán con la 'S' finalizará en diciembre y el jugador ya manifestó el deseo de seguir vistiendo la camiseta del único equipo con el que ha firmado en Costa Rica. "Está claro que uno siempre quiere estar acá. Yo quiero seguir en Saprissa, pero veremos qué pasará", aseguró tiempo atrás. Ahora que recuperó el buen nivel de la mano de Jeaustin Campos, parece haber más motivos para que el ex Portland Timbers permanezca en el club.

Marcel Hernández

Edad: 33 años

Valor de mercado: €350 mil euros

Hernández, el máximo artillero extranjero de la historia del balompié costarricense con 96 goles, no está teniendo el mismo desempeño que en el Clausura, pero su calidad no está en discusión. Los de la Vieja Metrópoli ya han renovado a futbolistas indispensables, aunque el futuro del cubano no parece tan claro. Tras desvincularse de la Liga en julio, arregló con los Brumosos hasta diciembre y si surge una oferta tentadora podría tomarla.

Giancarlo González

Edad: 34 años

Valor de mercado: €250 mil euros

'Pipo', mundialista en 2014 y 2018, es uno de los defensas más experimentados y contrastados del ámbito nacional, por lo que varios equipos podrían ver su fichaje con buenos ojos. Apenas jugó en cinco oportunidades en lo que va del semestre tomando en cuenta que se lesionó el triunfo 3-0 ante Águila en la ronda preliminar de la Liga Concacaf. Parece difícil que se vaya de Alajuelense, el club que lo vio nacer, a fin de año.

José Miguel Cubero

Edad: 35 años

Valor de mercado: €100 mil euros

Compañero de González en el Mundial de Brasil y actualmente en la Liga, Cubero cubero es un jugador de 'rol' con un aporte preponderante: suma seis apariciones en el Apertura 2022 y cuatro en Liga Concacaf. Hace meses recibió ofertas, pero las desestimó luego de renovar con el club hasta diciembre. Si su futuro no sigue en las canchas, podría aportar su conocimiento en la Asociación Deportiva Sarchí, la cual administra a través de su academia.

Ulises Segura

Edad: 29 años

Valor de mercado: €275 mil euros

El regreso de Segura a Saprissa, la institución de la cual surgió, no resultó del todo bien. Actualmente, el futbolista está evolucionando bien de la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla que lo marginó de la actividad en mayo y podría volver antes de los cinco meses que, se supone, le quedan de recuperación. Apenas jugó nueve encuentros y no se ha hecho referencia a su renovación, pero su contrato culminaría en diciembre.

Michael Barrantes

Edad: 38 años

Valor de mercado: €50 mil euros

Si bien Barrantes es el goleador de los Brumosos con 4 tantos y está demostrando un gran nivel, se está recuperando de una fractura en su mano derecha tras ser intervenido quirúrgicamente. Empero, solamente se perdería el partido contra Herediano de este domingo. Se cree que podría retirarse a finales de 2022, poniéndole punto final a una exitosa carrera a nivel clubes y selección.