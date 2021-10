No pudo ser para Antonio Chucho López quien se quedó sin la Concachampions al ser derrotado (1-0) ante el Monterrey. Los dirigidos por Santiago Solari no tuvieron su mejor versión en uno de los partidos más importantes de la temporada. Y de esta forma, por la mínima y debido a muchos errores defensivos, las Águilas no pudieron levantar el título. Recordemos que también era una noche especial para Chucho López ya que pudo haber hecho historia para toda Guatemala.

Los dirigidos por Javier Aguirre se proclamaron campeones gracias a un tanto tempranero, cuando al minuto 7 un centro por la derecha no pudo ser rechazada por el defensor Sebastián Cáceres y le dejó servido el balón al argentino Rogelio Funes Mori, que en soledad definió y venció a Guillermo Ochoa para hacer el 1-0 que al final fue definitivo.

Chucho López: muy cerca del gol

Antonio Chucho López ingresaría en el segundo tiempo al minuto 67 para ocupar el centro del campo, al inicio estuvo siendo una de las bases en la contención para evitar los ataque rivales, conforme pasaron los minutos avanzó metros y en la parte final estuvo cerca de anotar, cuando un tiro de tijereta fue desviado por un defensor.

Sin embargo no habría tiempo para más y el América del Chucho López se quedaba sin la Concachampions. De haber ganado, bajo este nuevo formato, se hubiese convertido en el primer futbolista guatemalteco en levantar el título de la Concachampions. Además, también de ser el primero en clasificar a un Mundial de Clubes.