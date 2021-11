Pese a que todavía no terminó el Apertura 2021, los directivos del Saprissa ya están pensando en el mercado de pases y tiene un delantero apuntado. La idea de Ángel Catalina y compañía es cerrar el arribo de un ex jugador de la institución Morada que está jugando actualmente las Eliminatorias Concacaf y no seguiría en su club.

El apuntado por el Sapri es Rubilio Castillo, quien actualmente defiende los colores del Royal Pari de Bolivia. El futbolista hondureño regresó a la selección con Hernán Darío Gómez en el banquillo y es uno de los legionarios catrachos que mejor temporada venía teniendo hasta un sorpresivo incidente.

Castillo fue atacado por un aficionado del conjunto sudamericano y desde ese momento no volvió a jugar, pese a que llevaba 9 goles en 20 encuentros. Esta relación rota haría que, al finalizar el año, se termine el préstamo y debe regresar al Tondenla de Portugal, el club dueño de su pase.

Según informó el periodista Julio César Cruz de Radio Columbia, Castillo pasó por las instalaciones del Saprissa para saludar a sus ex-compañeros y se encontró con Ángel Catalina. Allí tuvieron una conversación y el director deportivo del Morado empezó a moverse para lograr que llegue cedido en enero.

El delantero hondureño ya tuvo un pasó por el equipo costarricense durante la temporada 2018/19. En total, Rubilio disputó 17 encuentros y anotó 7 goles. Terminaron como subcampeones en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019. Su regreso le haría bien a una delantera poco efectiva del Sapri.