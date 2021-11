Sin que nadie lo espera, Saprissa publicó la salida de Mauricio Wright cuando faltan muy pocas fechas para que finalice la fase regular del Apertura 2021 y quede todavía los playoffs, en caso de que clasifiquen. El club Morado le agradeció a su DT con el que se consagró campeón del Clausura 2021.

Más allá de que no vienen haciendo un gran torneo, el motivo del despido del entrenador no tiene que ver exclusivamente con el rendimiento. El móvil principal fue la mala relación que había entre Ángel Catalina y director técnico. Hace tiempo que estaban peleados y la situación ya no daba para más.

El conflicto entre ambos inició en el empate entre el Saprissa y Jiracal, jugado el pasado 27 de octubre. En esa oportunidad, el gerente deportivo le realizó algunas indicaciones a los jugadores y esto enfureció a Mauricio Wright. El propio DT lo habló con el español y tuvieron una fuerte discusión que no llegó a buen puerto.

La relación desde ese momento fue muy escueta y terminó explotando ayer. El entrenador agrupó a todos sus futbolistas para tener una plática grupal y al ver que Ángel Catalina se había sumado decidió pararla para llevar a otro sector sin ningún directivo. Esto terminó marcando el fin de Wright en el Morado.

Obviamente, el próximo directo técnico será elegido por el gerente deportivo y ya se sabe que será un extranjero. Hasta que no nombren al reemplazante, Marco Herrera será quien continúe al mando del equipo. Extraña decisión, ya que, era el asistente de Wrigth y parecían tener pensamientos similares sobre la polémica.