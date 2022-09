El guardameta de Liga Deportiva Alajuelense, Miguel Ajú, no está conforme con su rol como portero suplente. Incluso, el joven de 22 años empezó como titular y, pese a mostrar gran nivel, en la escuadra manuda se decantaron por Leonel Moreira.

En el último compromiso de la Liga ante Sporting, Ajú dejó en el aire su continuidad como arquero rojinegro una vez finalice este Torneo de Apertura 2022, ya que aunque dice tener paciencia, desea regularidad para mostrar sus condiciones en el terreno de juego.

"Valoraré el próximo torneo a ver qué va a pasar y eso lo hablaré con mi representante a ver qué podemos hacer... No se me va a agotar (la paciencia) porque siempre la he tenido. Mis mayores logros en educación y a nivel deportivo los he tenido con paciencia, pero no por tenerla, voy a optar por no querer jugar", declaró Ajú.

El arquero agregó: "Yo quiero jugar, quiero mostrarme, ser ambicioso. Ya he demostrado a la institución que puedo llegar a ser el portero de la Liga, no se da por diferentes circunstancias, respeto las decisiones del club y del staff técnico porque esto es una competencia. En algún momento buscaré opciones".

A pesar de que muchos aficionados desean verlo como titular, Moreira es el arquero estelar por elección de Fabián Coito. Además y aunque en el club no lo confirmen, es claro que la decisión pasa también por el venidero Mundial de Qatar 2022, donde Moreira tiene opciones de ser convocado.