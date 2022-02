Este no es el mejor momento para estar en el banquillo de Alajuelense o Herediano, los resultados y el impacto mediático ocasionado por los últimos partidos tienen en el ojo del huracán a Albert Rudé y a Jeaustin Campos.

En el caso de los manudos, hilaron dos juegos consecutivos con derrota, pero no fueron cualquier partido, el primero de ellos fue nada más y nada menos que el clásico nacional; un duelo que los rojinegros dominaron ampliamente durante los 90 minutos, pero que se les escapó en el último suspiro. Y este jueves sumaron su segunda derrota ante Sporting.

Para los florenses, el cuento parece de terror; en lo que va del presente año, los actuales campeones no han ganado ni una sola vez, acumulando 4 empates y una derrota. Luego de alzar su cetro número 29, el Team vive una de sus peores rachas en tiempos recientes y las críticas y recamos de sus aficionados se leen por cantidades en redes sociales.

Caso por caso

A pesar de estas complicadas situaciones, ambos estrategas han aceptado su responsabilidad sin esconderse, veamos:

- Albert Rudé: Luego de la derrota de este jueves, el español salió a la conferencia de prensa y no tuvo reparo en aceptar el mal momento. “La responsabilidad es mía, no hay nada más que decir. Creo que tenemos lo que necesitamos y así armamos la planilla y estoy 100% satisfecho con ella, estamos dispuestos para seguir trabajando y levantar esto. El próximo fin de semana vamos a tratar de sacar esto” dijo.

También se refirió a la posibilidad de que su puesto esté en la cuerda floja, al respecto señaló: "... cuando llego a cualquier club pongo mi cargo a disposición. En el momento que el club piense que debe haber un cambio, yo aceptaré la decisión, pero por ahora estoy comprometido para trabajar por la institución que es lo más importante”.

Posterior al encuentro, el presidente de la institución rojinegra, Fernando Ocampo, en una acción poco habitual en él, visitó el vestuario del equipo para intercambiar algunas palabras con el técnico y según dijo a la prensa, para indicarle el descontento de la dirigencia por los resultados, reclama además que se les han dado las mejores condiciones como para estar en situaciones complicadas.

- Jeaustin Campos: El técnico multicampeón atendió a la prensa este jueves al finalizar el juego entre Herediano y Jicaral; un empate al cierre del compromiso borró la sonrisa del estratega, pero tamoco hace drama. Sobre el marcador señaló: “Siento que hay un grado de impotencia porque el equipo fue muy superior, tuvimos un buen manejo del juego a pesar del estrés de los resultados y un poco la parte futbolísticamente que no nos ha ido bien”.

La prensa consultó sobre la situación actual de los florenses y su imposibilidad para sumar de a 3 en este campeonato; Campos respondió: "puede haber un poco de “campeonitis”, aunque no lo quiera y puede que el grupo tenga algunos distractores más y el título sea uno de ellos, la selección, otros no están en un nivel óptimo, pues somos humanos y a veces no estamos en nuestro mejor momento principalmente los jugadores determinantes, así que es un cúmulo de factores. También han pasado muchos accidentes, con bajas de jugadores, COVID-19, etc"

La próxima fecha podría ser clave para uno de ellos o incluso para ambos, lo cierto es que el camino se les puso cuesta arriba y el torneo apenas comienza. Los manudos dejaron ir la posibilidad de comandar la tabla y ahora se encuentran en la 3ra posición con 9 puntos, superados por Sporting y Guadalupe, mientrs que los rojiamarillos solamente tienen 5 unidades en la novena casilla.